俳優の水谷豊（73）が12日、都内でテレビ朝日の主演ドラマ「相棒 season 24」（15日スタート、水曜後9・00）のファンミーティングに出席した。シリーズ誕生25周年を迎え、初のファンミーティング。また、娘の女優・趣里（35）とBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚し、初孫が誕生してから初の公の場でもあった。

水谷がこれまで4人が務めた歴代相棒の印象を聞かれた場面では、ともに登壇した通算11シーズン目となる相棒役を務める寺脇康文（63）演じる亀山薫への思いを明かした。亀山はseason7で一度、相棒から退くもseason21で復帰を果たしている。水谷は「実は亀山くんがseason7で去って行った時に、（シリーズが）いつか終わるだろうから、その頃にはなんらかの形で戻ってきて欲しいという思いがあった」と当時の思いを告白。同時に「そこで僕の誤算はこんなに長く相棒が続くと思ってなかった」と大笑いし「それで呼ぶのが（season21まで）遅くなった」と会場の笑いも誘った。

寺脇が「呼ばれたの60歳でしたから」と漏らすも、水谷は「でも、戻って欲しかった」と熱い気持ちを伝えた。寺脇は作品に戻ってきた際に水谷から「これが運命だよ」と告げられ、感極まり泣いてしまったことを明かし、2人の固い絆が垣間見られた。

この日のイベントには、約8000人の応募から抽選で選ばれた約250人のファンが参加。ファンが2人そして作品への思いを直接告げる場面や、ファンから寄せられた質問に2人が答えるコーナーもあり、大きく盛り上がった。