¡ÖÃË¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×20Âå½÷À¤¬ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤ë Æ¨Áö¤·¤¿ÃË¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ µÜºê¡¦¾®ÎÓ»Ô
¡¡µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬¼«Âð¤ÇÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¸áÁ°3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¾®ÎÓ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À¤«¤é¡ÖÃË¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷À¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÅö»þ¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Ï¸¼´Ø¤«¤é¿¯Æþ¤·½÷À¤ò»É¤·¤¿¸å¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¸á¸å2»þÁ°¤ËÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¤Ï¶§´ï¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë