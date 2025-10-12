セルビア代表のストイコビッチ監督が辞任表明…“6ポイントマッチ”落としてW杯出場へ暗雲
セルビア代表のドラガン・ストイコビッチ監督が11日、北中米ワールドカップ欧州予選のアルバニア代表戦後に辞任を表明した。現地メディア『ダナス』が伝えた。
北中米W杯欧州予選では9月シリーズを終えて3位に位置する中、10日に2位・アルバニアとの6ポイントマッチを実施。0-1で痛恨の敗戦を喫し、アルバニアの消化試合数が1試合多いものの勝ち点差が1から4に開いていた。
そうした試合後、ストイコビッチ監督は協会幹部に辞任を申し出たことを公表。「全責任を負う。責任を負うのは私だけだ」と話し、「国民に深く謝罪する」とコメントした。14日のアンドラ代表戦からチームを外れる予定だという。
ストイコビッチ監督は2008年から13年まで名古屋グランパスを指揮し、15年から20年は中国の広州城足球を指揮した。21年にセルビア代表監督に就任すると、翌年はカタールワールドカップに出場してグループリーグ敗退。24年には旧ユーゴスラビアとして臨んだ2000年以来のEURO出場を果たしていた。
【順位表】
1.イングランド(15)+13
2.アルバニア(11)+3
3.セルビア(7)-2
4.ラトビア(5)-4
5.アンドラ(1)-10
