Mobb Deepが、ニューアルバム『Infinite』（日本語訳：終わりなきもの）をMass Appeal Recordsよりリリース。また、リードシングル「Down For You（feat. Nas, Jorja Smith）」のMVも公開となった。

（関連：【映像あり】Mobb Deep、ニューアルバムよりNas＆ジョルジャ・スミス迎えたリードシングル「Down For You」MV）

グループの創設メンバーであるプロディジーの逝去後、グループとして初のフルアルバムとなる本作は、故人の未発表ボーカルとハヴォックの緻密なプロダクションが融合し、時代を超える魂のこもった作品となっている。

本作には世代を超え、Nas、レイクウォン、ゴーストフェイス・キラー、ビッグ・ノイドといったファミリーが再結集するとともに、ジョルジャ・スミスやハーといった新世代のコラボレーターも迎え入れている。プロデュースはハヴォックとアルケミストが担当し、Mobb Deepらしいサウンドを軸に展開。

リードシングルである「Down For You（feat. Nas, Jorja Smith）」は、アルバムの感情的なトーンを決定づけている。ハヴォックの幽玄なプロダクションと鮮明なドラムに乗せて、ジョルジャ・スミスの表現力豊かなボーカルがコーラスを支える。同曲についてハヴォックは「Mobb DeepとJorja Smithの組み合わせなんて誰も予想しなかっただろう。でも俺は意外なことをやるのが好きだ。彼女はすぐにこの曲を気に入ってくれて、完璧に歌い上げてくれた。彼女の声が曲にまったく新しい感情の層を加えてくれた」と語っている。

また、ヒジ・ワールド監督による同曲のMVでは、楽曲の感情的深さを映像で表現。画面はハヴォック、Nas、ジョルジャ・スミスのパフォーマンスと、若い看護師が複数の患者の涙を集め、その涙で豊かな庭を潤す場面とが交互に映し出される。本映像は、癒しと再生を象徴しており、痛みを成長へ、愛を新たな息吹へと変えていく様子を表現している。

なお、本作はMobb Deepにとって最後の作品であり、グループとファンにとっての集大成、また一区切りの瞬間でもある。故プロディジーの遺した声を通じて過去から力を引き出し、本作は世代をつなぐ架け橋となり、Mobb Deepのレガシーが単に記憶されるだけでなく、進化し続けていることを示している。

・ハヴォック コメント

Prodigyのヴァースを選ぶとき、まるで乞うような気持ちだった。俺にとって彼以上のMCはいない。彼の相棒でいられたことに感謝している

・Nas コメント

ProdigyとHavoc、2人は史上最高のラッパーだ。Mobb Deep Forever！

（文＝リアルサウンド編集部）