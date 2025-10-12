¾¾µïÄ¾Èþ¡¢Ï·´ã¶À¤Î¡È20Ç¯´Ö¤Îµ°À×¡É¤ò¸ø³«¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾µïÄ¾Èþ¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼º¤¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï·´ã¶À¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¾µïÄ¾Èþ¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇµÕÎ©¤Á¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¼Ì¿¿
¡¡¾¾µï¤Ï¡Ö¼º¤¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ä«¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤è¤¦¤È¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ëÈ¢¤Î±ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼º¤¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç»ö¤ÊÂç»ö¤ÊÏ·´ã¶À¤¬¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ä´Ö¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ï·´ã¶À¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÁÌ¤ë»ö20Ç¯Á°¤«¤éÏ·´ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ÁÒ»ýÃÎ»ÒÀèÀ¸¤«¤é¡ØÏ·´ã¶À¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È´ã¶À²°¤µ¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ï¥¤µ¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ØÆþ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ·´ã¶À¤ò¡¢½çÈÖ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¼êÁ°¤Î¹õ¤¤¤Î¤¬¡¢¼º¤¯¤·¤Æ¤¹¤°¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥º¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤ï¤¿¤¯¤·¤á¤ÎÏ·´ã¶À¡¢20Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ï·´ã¶À¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Ï¼º¤¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ã¶À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿Ï·´ã¶À¤Î¥ì¥ó¥º¤òÊÑ¤¨¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£