次期首相に再指名されたセバスチャン・ルコルニュ氏/Stephanie Lecocq/Reuters

パリ（ＣＮＮ）フランスのマクロン大統領は１０日、辞任を表明したセバスチャン・ルコルニュ氏を再び首相に任命した。フランス大統領府は声明で、マクロン氏がルコルニュ氏を首相に任命し、組閣を指示したと発表した。

ルコルニュ氏はＳＮＳ「Ｘ」（旧ツイッター）への投稿で、「フランス国民をいら立たせているこの政治危機と、フランスのイメージや国益を損なっている不安定さに終止符を打たなければならない」と述べた。

今回の再任は予想外の決定だった。ルコルニュ氏は５日に新内閣を発表したものの、批判が集中し、６日には辞任を表明。マクロン氏はこれを受け入れていた。

ルコルニュ氏再任の決定に対して野党から強い反発が起きた。

極右政党「国民連合（ＲＮ）」のバルデラ党首はＸで「悪い冗談であり、民主主義の恥であり、フランス国民への屈辱だ」と非難。ＲＮを実質的に率いるルペン氏もＸで、ルコルニュ氏のまだ発表されていない内閣を即時に解散させ、選挙を実施するよう呼び掛けた。

左派「不服従のフランス（ＬＦＩ）」のメランション党首は、ルコルニュ氏の再任を嘲笑し、マクロン氏はマクロン氏以外のことは何もできないとコメントした。

組閣や予算審議をめぐる政治的行き詰まりにより、フランスは政治的混乱が常態化するイタリアなどと比較される事態になっている。

ルコルニュ氏はこうした不安定さを回避するための安全策を交渉したようだ。

ルコルニュ氏はＸへの投稿で妥協案に同意したと示唆した。これは過去数日間の党首との協議で示された問題はすべて議会での議論の対象とするというもの。マクロン大統領は２期目では、議会での投票を経ずに法案を強行採決する事例を繰り返している。

ルコルニュ氏は５日の新閣僚の発表前から、この権限を行使して議会承認を回避しようとは考えていないと明らかにしていた。

ルコルニュ氏はまだ閣僚名簿を公表していないが、１０日の協議ではマクロン大統領の中道連合や、伝統的な左派・右派政党の代表と会談した。極左や極右勢力は協議から外された。