²ñ¼Ò»öÌ³½ê¤«¤éÌó1800Ëü±ßÅð¤Þ¤ì¤ë¡¡°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º»Ô
°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¤ª¤è¤½1800Ëü±ß¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸áÁ°8»þ43Ê¬¡¢ÅÚ±º»Ô¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ¤«¤é¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¡¢»öÌ³½êÆâ¤«¤é¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä»ñ¶â¤ª¤è¤½1800Ëü±ß¤Ç¡¢¸½¶â¤òºÇ¸å¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿11Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é12ÆüÄ«¤Î´Ö¤Ë»öÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¡¢ÅðÆñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï·úÊª¤Î1³¬ÉôÊ¬¤ò²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¡¢2³¬ÉôÊ¬¤ò½»µï¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢12ÆüÄ«¤Ë1³¬¤Ë¤ª¤ê¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½¶â¤ÎÅðÆñ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤ä¸½¶â¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£