元AKB48久保怜音・元Cherry Bullet レミら、アソビシステム新グループ「log you」での再デビューに反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/10/12】アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」より、新たなグループ「log you（ログ ユー）」が誕生した。元AKB48の久保怜音や元Cherry Bullet（チェリーバレット）の福本れみ（レミ）らの再デビューが話題を呼んでいる。
【写真】アソビ加入・元AKBの最新ショット
久保は「この度、アソビシステムに所属し PEAK SPOTから新グループ 『log you』としてデビューさせていただく事になりました！ 赤色担当の久保怜音（くぼさとね）です」と挨拶し、アーティスト写真を公開。「これからみんなとたくさんの思い出を作っていけたら嬉しいです よろしくお願いします！」とつづっている。福本も「レモンイエロー担当福本れみです！これからlog youとしての福本れみの応援よろしくお願いします！」と投稿していた。
log youは久保、福本、小浜菜摘（こはまなつみ）、竹内月音（たけうちつきね）、山下うみ（やましたうみ）、松本玲奈（まつもとれな）、井出叶（いでかなう）、月代来実（つきしろくるみ）の8人からなるアイドルグループ。アソビシステムが今年2月に発足したアイドルプロジェクト・PEAK SPOTから第3のグループとして誕生した。なお、井出は元STU48、福本はK-POPガールズグループ・Cherry Bullet（チェリーバレット）として活動していた。
AKB48グループ出身で、現在ASOBISYSTEMのアイドルとして活躍しているのは月足天音 (FRUITS ZIPPER) 、村川緋杏 （CANDY TUNE)・庄司なぎさ （SWEET STEADY） に続き久保と井出が4、5人目となる。
この発表を受け、ファンからは「多彩なメンバーに期待」「48G出身こんなに多いんだ！」「最強メンバー集結してる」「これからの活躍が楽しみ！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】アソビ加入・元AKBの最新ショット
◆元AKB48久保怜音、log youとして再デビュー
久保は「この度、アソビシステムに所属し PEAK SPOTから新グループ 『log you』としてデビューさせていただく事になりました！ 赤色担当の久保怜音（くぼさとね）です」と挨拶し、アーティスト写真を公開。「これからみんなとたくさんの思い出を作っていけたら嬉しいです よろしくお願いします！」とつづっている。福本も「レモンイエロー担当福本れみです！これからlog youとしての福本れみの応援よろしくお願いします！」と投稿していた。
◆AKB48グループからアソビシステムでの再デビューは4・5人目
AKB48グループ出身で、現在ASOBISYSTEMのアイドルとして活躍しているのは月足天音 (FRUITS ZIPPER) 、村川緋杏 （CANDY TUNE)・庄司なぎさ （SWEET STEADY） に続き久保と井出が4、5人目となる。
この発表を受け、ファンからは「多彩なメンバーに期待」「48G出身こんなに多いんだ！」「最強メンバー集結してる」「これからの活躍が楽しみ！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】