ジャロン・エニスがスーパーウェルター級に転向初戦で圧勝

ボクシングのWBA世界スーパーウェルター級暫定王座決定戦が11日（日本時間12日）、米ペンシルベニア州フィラデルフィアで行われ、世界2階級制覇王者のジャロン・エニス（米国）がウイスマ・リマ（アンゴラ）に1回TKO勝ちし、暫定王座を手にした。WBAスーパー、IBF世界ウェルター級王座を返上し、階級を上げて臨んだ初戦で鮮烈なノックアウト劇を披露した。

あっという間のTKO劇だった。スーパーウェルター級での初戦に臨んだエニスは、初回から相手をコーナーに追い込むと怒涛の猛攻。リマがなすすべなく体勢を崩しかけたところでレフェリーがストップした。わずか118秒での決着。米実況も「もしかすると我々が今まで見てきた中で最高のボクサーかもしれない！」と絶叫するほどの圧勝だった。

これでエニスは35勝（31KO）無敗1無効試合に戦績を伸ばした。世界で最も権威ある米専門誌「ザ・リング」は「ジャロン・エニスがウイスマ・リマを1回で粉砕し、スーパーウェルター級のデビュー戦でWBA暫定王座を獲得」と題して速報。エニスのプロモーターを務める英興行大手・マッチルーム社のエディー・ハーン社長のコメントを紹介している。

ハーン社長はウェルター級ではエニスの実力が十分に発揮できていなかったと主張。階級を上げたことで「より彼の真の姿に近い」ボクシングができたとの見解を示した。それでも、適正階級はさらに1つ上のミドル級であるとし、「ブーツ（エニスの愛称）はボクシングの未来だ」と称賛した。

続けて「100％に近づいたブーツがどれだけ優れているか想像できるか？ ウェルター級では100％にはほど遠かった。ブーツはテレンス・クロフォードに取って代わる準備ができている」と豪語。ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になった現世界スーパーミドル級4団体統一王者のクロフォードを超える逸材だと力説している。



（THE ANSWER編集部）