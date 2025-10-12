DeNAÂç¸í»»¡ÄÀèÈ¯¥¸¥ã¥¯¥½¥ó½é²ó¤Þ¤µ¤«¤Î2ÈïÃÆ5¼ºÅÀ¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¸Í¶¿¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¡¢1²ó42µå6°ÂÂÇKO
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡DeNA¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS)¤Ï12Æü¡¢Âè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¡¦DeNA¤ÎÀèÈ¯¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï½é²ó¡¢µð¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÈïÃÆ¡£Ãæ»³¤Ë¤â3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô°ì½ä11¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¡¢Áê¼ê¡¦ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É½é²ó¤À¤±¤Ç6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡£
¡¡·ë¶É2²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤º1²ó42µå6°ÂÂÇ¤Ç¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê¤ÎÀÐÅÄÍµ¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¡£