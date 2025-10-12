芸能事務所「Ｒ・Ｉ・Ｐ」所属のグラビアアイドル・橋本梨菜（３２）、葉月あや（３４）、三田悠貴（２７）、堀みなみ（２４）、山田あい（２２）が１２日、都内で行われた「ＲＩＰ ＧＩＲＬＳ２０２５」の写真集「湯けむり にゅうよく旅」の発売記念イベントに出席した。

７月に温泉に出向き、５人がコラボし、泡だらけの入浴ショットや浴衣姿などのカットを撮影した。橋本は「みんなが、体がきれいにみえて、かわいく見える瞬間を切り取っていただいた」と手応えを喜び、点数については５人を代表し「９６点です。クロです」と「なにわのブラックダイヤモンド」らしくＰＲした。

撮影のエピソードについて堀は「先輩、後輩関係なくわちゃわちゃした感じでした」と振り返り、三田は「私が先輩をおんぶするなかなかありえないシーンが撮れて、印象に残っています」と笑った。最年少の山田は「めちゃくちゃ緊張していたんですけど、先輩方が『おいで』みたいな感じでやってくれたのでいい思い出になりましたし、いい勉強になりました」と感謝。異例の５人での撮影に葉月は「５人だと密集するので、ボディラインを隠してしまったりするので、そこは試行錯誤しながら撮りました」と苦労話も明かしていた。