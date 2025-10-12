U-20WÇÕ¤ÇÎÞ¤ÎÇÔÂà¡ÄU-20ÆüËÜÂåÉ½DF´îÂ¿°íÌé¡¢¥½¥·¥¨¥ÀB´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥àÉüµ¢¤Ë´üÂÔ
U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿U-20ÆüËÜÂåÉ½¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï3Ï¢¾¡¤È¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¤âÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±äÄ¹Àï½ªÎ»Ä¾Á°¤ËPK¤ÇÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢0-1¤ÇÇÔÀï¡£ÎÞ¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï4»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¡¢20ºÐ¤ÎDF´îÂ¿°íÌé¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£
´îÂ¿¤Ï¿ÈÄ¹189cm¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢º¸Íø¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤â»ý¤Ä¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ô¸¶Íù²»¤È¤â¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£
´îÂ¿¤Ï¤³¤Î²Æ¤ËJ1¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥ó¥»¤Î¥¤¥ª¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Æ¥®´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö´îÂ¿¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤DF¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¥µ¥ó¥»¤Ï¡¢18Æü¤Ë¼¡Àá¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥½¥Æ¥®´ÆÆÄ¤Ï¡¢´îÂ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
WÇÕÇÔÂà¸å¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿´îÂ¿¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£