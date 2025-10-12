◇セCSファーストステージ第2戦 巨人―DeNA（2025年10月12日 横浜）

巨人の中山礼都内野手（23）が初回に貴重な追加点となる1号3ランを放った。

初戦では出番がなかったが、この日は「6番・右翼」に入って先発出場。

同じく今シリーズ初出場となった佐々木が初回先頭打者アーチを放って1点先取し、2死後に岡本の左前打と岸田の四球で一、二塁とつないだ場面で入った第1打席だった。

相手先発右腕・ジャクソンがカウント1―1から投じた3球目、真ん中付近に入った甘いカットボールを逃さずに右中間スタンドへ放り込んだ。

中山は昨年10月20日に行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第5戦（東京D）で相手2番手右腕・山崎から右翼席へ先制＆決勝の1号ソロを放って1―0での勝利に導き、崖っ縁のチームを救った。CSでプロ初アーチは史上初の快挙だった。

また、今年6月29日のDeNA戦（東京D）では、この日と同じ相手先発右腕・ジャクソンから右翼席中段へ先制＆決勝の1号ソロ。プロ5年目、207試合目、453打席目でレギュラーシーズン初アーチを放って、この時も1―0でチームを勝利に導いている。

▼中山 初回からエンジン全開でした。2アウトからつないでくれたチャンスだったのでランナーをかえしたかった。最高の結果になって良かったです。