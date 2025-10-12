ºäËÜÍ¦¿Í¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÇï¼ê¡¡µð¿Í¤¬½é²ó¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡õÃæ»³ÎéÅÔ¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
µð¿Í¤¬½é²ó¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ï½é²ó¡¢DeNA¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¡¢µð¿Í¤¬¹¬Àè¤è¤¯1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç2¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¯¤Èº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯Á°Æü¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø3¥é¥ó¡£¤³¤ì¤ËÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤âÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ´î¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤ÈÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀÄÉ²Ã¡£¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£