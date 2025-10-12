女性ロックバンド「SHOW―YA」の寺田恵子（62）が11日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。同世代の人気バンド「プリンセスプリンセス」との関係について明かした。

メジャーデビューから4年後、1989年、「限界LOVERS」が昭和シェル石油のCMソングに起用され、ブレークしたSHOW―YA。同時期に活躍した女性バンド「プリンセスプリンセス」について話が及ぶと、寺田は「よく言われてたのは、プリプリとSHOW―YAってだいたい同じ時期。本当はデビューはプリプリの方が先。名前もちょっと違うんだけど、赤坂小町っていうバンドでデビューしていて。それでSHOW―YAがその翌年デビューして、翌年プリンセスプリンセスで（再）デビューして。その時はだから“VS”（バーサス）みたいな扱いをされたり。SHOW―YA派、プリプリ派」と話した。

これに、松岡昌宏も「そのイメージがあります。バンドやっている人間はSHOW―YAみたいな。あと、ごめんなさい、ヤンチャな人間、SHOW―YAっていう。対極だったんですよ」と笑った。

寺田も「本当に。対極で。でも、お互いに、年もちょっと近かったから凄い仲良くて」と関係は良好だったとし、「お互いに“やりたくない仕事やってるんだね、かわいそうにね”って言いながら、“うちもこうよ”みたいな話とかして。だからその辺でファン層が“やっぱりプリプリの方がいいよ”とかって。“いやいやSHOW-YAでしょ”みたいな感じで。勝手にやってくれたから。だからプリプリが売れると必ずVS SHOW-YAもついてくるから。だからプリプリが売れてくれたおかげで、今ここにいるわけですよ」と感謝した。