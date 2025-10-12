「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１２日、横浜スタジアム）

巨人の佐々木俊輔外野手が初回先頭の第１打席で右翼へ先頭打者アーチを放った。これで勢いに乗った打線は打者一巡の猛攻で一挙５点を先制した。

カウント２−１からの４球目だった。高めのストレートを完璧に捉えた打球は右翼席に飛び込んでいった。阿部監督が１番で抜擢した若手が価値ある一撃。ベンチに戻ってくると「ヨッシャ！」と絶叫した。「チャンスをつくることだけ考えてました。最高の形で先制できて良かったです」とコメントした。

巨人は前日の第１戦で打線が奮起できず完敗。崖っぷちに追い込まれてしまった。それでも阿部監督がジャクソンとの相性を考慮して佐々木を１番起用。今季は１５打数５安打の成績を残しており、指揮官の一手がいきなりハマった形になった。

さらに岡本の安打、岸田の四球で２死一、二塁の好機を作ると、中山がスライダーを捉えて右翼席へ３ランをたたき込んだ。負けられない一戦でいきなり一挙４点のビッグイニングを作った。その後も吉川の安打、敵失で再び２死一、二塁の好機を作り、戸郷も中前にタイムリーを放った。