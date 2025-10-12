JIN・JUNG KOOKとの姿も!!J-HOPE映画のスチール写真公開【PHOTO】

BTSのJ-HOPEの初ワールドツアーの現場が映画館で公開される。

BTSのJ-HOPEによる初のワールドツアーアンコールコンサートの熱気あふれる現場を収めた映画『j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” THE MOVIE』が、11月12日の公開を前に、“鳥肌モノ”の瞬間を捉えた報道スチール6枚を公開した。

【画像】J-HOPEライブムービーの本国版ポスター

公開されたスチールには、J-HOPEの力強いパフォーマンスとカリスマあふれるステージの様子に加え、BTSメンバーのJINとJUNG KOOKが共にしたスペシャルステージの姿も収められている。

さらに、輝くARMY BOMBの光の波と華やかなステージが、まるで実際の会場にいるような没入感を与え、ジャンルの境界を超えた強烈なエネルギーと圧倒的なスケールで観る者の目を釘付けにする。

特に本作は、単なるライブ映像にとどまらず、J-HOPEがソロアーティストとして歩んできた軌跡を凝縮して見せる作品でもある。音楽的挑戦と変化を恐れず、新たなステージを切り拓いていくJ-HOPEの姿が、ファンに深い感動を届けるだろう。

また、コンサートやライブビューイングでは公開されなかった舞台裏でのJ-HOPEの姿も収録されており、映画でしか見ることのできない特別なコンテンツが用意されている。

なお、『j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” THE MOVIE』は、韓国での11月12日の公開を皮切りに、全世界の劇場で順次上映される予定だ。日本では11月28日（金）より全国の映画館にて公開。

© BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。