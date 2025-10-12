女の子に「食い意地が張りすぎ！」と見苦しく思われる行動９パターン
デートや合コンでの食事中、周りの目を気にしていますか？ 食べ方ひとつで、女の子があなたに抱く印象が変わってしまうかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんの意見を参考に「女の子に『食い意地が張りすぎ！』と見苦しく思われる行動」をご紹介いたします。
【１】食べ残したものを、店員に断りなく持ち帰る
「そんなことする彼氏はちょっと…」（20代女性）というように、躊躇なく食べ残しを持ち帰る男性のいやしさにドン引きしたという女の子も。友達や家族と一緒にいるときならともかく、デート中は相手に恥ずかしい思いをさせていると自覚したほうがいいかもしれません。
【２】会話で盛り上がるみんなを無視して食べ物と格闘する
「やたらと食べる人、という印象しか残らない」（20代女性）というように、食べてばかりで会話に入ろうともしない男性に対して、「食い気しかない人」と感じる女の子もいます。対策として合コンの前にお腹一杯食べておくなどすれば、会話に集中できるかもしれません。
【３】先輩や上司のおごりとわかったとたん、高い料理ばかり注文する
「自分の財布が痛まないからって…」（20代女性）というように、人のお金で目一杯食べようとする姿を見て幻滅する女の子も。特に注文しまくったあげくに食べ物を残すのは失礼極まりないので、絶対に避けたいところです。
【４】鍋や焼き肉をしているとき、火が通っていない肉に箸をつける
「どんだけ腹ペコなんだよ！」（30代女性）というように、我慢できずに半ナマの肉に手を出す男性を見て、せっかちすぎると感じる女の子もいるようです。ともすると、「人の分まで食べようとしている」と誤解される恐れもあるので、ここはひとつ火が通るまでじっと待ちましょう。
【５】人が食べているものを見て「一口ちょうだい」と手を伸ばそうとする
「それっていやしいと思うんだけど」（30代女性）というように、男性が他人の食べ物を口にしようとするのを見て、下品な印象を受ける女の子もいます。悪気はなくても捉え方は人それぞれなので、とくにデート中は「一口ちょうだい」と言わないほうが無難です。
【６】ピザなどを取り分けたとき、必ず一番大きな部分を取ろうとする
「遠慮する気持ちがこの人にはないのかな？」（20代女性）というように、取り分けた食べ物の中から躊躇なく大きいものを選ぶ様子に、はしたなさを感じる女の子も。分けたものを選ぶのではなく、近いところにあるものに手を出すのが自然でしょう。
【７】安い料理を一品だけ注文し、おかわり自由のものをひたすら食べる
「タダだからってガッツきすぎ」（20代女性）というように、ドリンクバーやサラダバーばかり利用している男性の姿を見て、意地汚いと感じる女の子も。しかも頻繁に席を立つと落ち着いて話もできないので、何度もおかわりに行くのは控えたいところです。
【８】「量が少なくない？」と料理のボリュームにケチをつける
「フランス料理では普通なんですけど」（20代女性）というように、注文した品の量に文句を言う男性に対して、さもしいと感じる女の子もいます。足りないと思っても文句を言わず、さりげなく追加オーダーをしたほうがスマートでしょう。
【９】食べ放題のお店で、山盛りになったお皿を持ってテーブルに戻ってくる
「絶対に元を取ろうとしてるでしょ」（20代女性）というように、どれだけ食べても料金は一緒だからといって必死に食べまくる様子がセコいと感じる女の子もいます。食べ放題を選ぶこと自体、「食い意地が張っている」と思われる可能性があるので、お店選びから慎重にしたほうがよさそうです。
食欲を満たすための行動をする前に、その行動に対して一緒にいる人たちがどんな印象を抱くか、一瞬でもいいので想像したいところ。「そんな余裕はない！」という人は、デートや合コンの前に腹ごしらえをしておくほうがいいでしょう。（外山武史）
食欲を満たすための行動をする前に、その行動に対して一緒にいる人たちがどんな印象を抱くか、一瞬でもいいので想像したいところ。「そんな余裕はない！」という人は、デートや合コンの前に腹ごしらえをしておくほうがいいでしょう。（外山武史）