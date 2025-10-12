学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（６区間４５・１キロ）は１３日、島根・出雲市＝で開催される。出場２２チームは１２日、出雲市内の浜山公園陸上競技場などで前日調整を行った。今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たした青学大は、年度またぎの連勝に向けて、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）のエース黒田朝日（４年）が最長の最終６区（１０・２キロ）に出陣する。「せっかくアンカーを走れるので優勝のゴールテープを切りたいですね」と黒田朝日は普段と変わらず落ち着いた様子で、優勝への意欲を示した。

この日、青学大は浜山公園陸上競技場で、ウオーミングアップの後、１０００メートルを１本走り、最終調整した。軽快な動きを見せたエースの黒田朝日について、原晋監督（５８）は「明日が楽しみですよ」と笑顔で話した。

黒田朝日は、大学駅伝デビューとなった２年前の出雲駅伝で２区（５・８キロ）を走り、区間賞を獲得。昨年はエース区間の３区で区間３位、チームを３位から首位に押し上げた。今回、初めてアンカーを担う。「トップと２０秒差なら、前が見えてくると思います。ハイペースで押し切りたい」と冷静に話した。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

青学大の出雲駅伝区間登録メンバーは以下の通り（レース当日、区間登録選手と補欠選手の変更が可能。区間登録選手間の変更は不可）。

▽１区 （８・０キロ）小河原陽琉（２年）

▽２区 （５・８キロ）宇田川瞬矢（４年）

▽３区 （８・５キロ）飯田 翔大（２年）

▽４区 （６・２キロ）神邑 亮佑（１年）

▽５区 （６・４キロ）塩出 翔太（４年）

▽６区（１０・２キロ）黒田 朝日（４年）

▽補欠 折田 壮太（２年）

▽補欠 椙山 一颯（１年）