ベビーカーを見たおじいさんの“たった一言”に7万いいね　エレベーターでの神対応が感動呼ぶ 【ママリ】

エレベーターで出会ったおじいさん、ベビーカーを見た一言に7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「感動する」「思わず涙した」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

サチコ@4y🦖+0y👶(@hibi_mame)さんの投稿です。小さい子どもを連れていると、中には親の許可なく触ってしまう人がいるもの。ヒヤッとした経験がある方もいるのではないでしょうか。対策として、日差しなどからも守ってくれる幌をおろしている方もいますね。





投稿者・サチコさんも、つい身構えてしまうことがあるそう。ある日、エレベーターでドアを開けて待っていてくれたお爺さんがかけた言葉に「感じ良かったなあ」と振り返ります。幌をおろしたベビーカーを見て、お爺さんがかけた言葉とは…？

勝手に👶触ろうとしてくる人が多いからお年寄りに対してはつい身構えちゃうんやけど、エレベーターでドア開けて待っててくれたお爺さんが、幌おろしたベビーカーを見て「お宝は、寝てはるんかい？」って話しかけてくれたの、感じ良かったなぁ☺️お宝☺️（スヤスヤ寝てました）

幌をおろしたベビーカーを見て「お宝は、寝てはるんかい？」と声をかけてくれたお爺さん。子どものことを「お宝」と大事に思う気持ちが伝わってきて、温かい気持ちになりますね。見守るような声掛けは、親にとっても心強いのではないでしょうか。



この投稿には「早くじいちゃん側になりたい・・・(ばあちゃんになるけど)」「おばあちゃん世代になったら使いたい✨」といったコメントが寄せられていました。お爺さんの素敵な言葉を受けて、将来そんな人になりたい…ときっかけになりますね。これから優しさの連鎖が広がっていくような、素晴らしい投稿でした。

子が30代になっても…うらやましい父子関係に6.4万いいね

うたたびつむぎ(@tsumugi_utatabi)さんの投稿です。年齢とともに変化していく親子関係。幼いころと今とでは、親との関係に変化があった方はいるのではないでしょうか。



うたたびつむぎさんとお父さんの場合は、とても素敵な関係性を築けているそう。一体どんなお父さんなのでしょうか。

父、基本的に恥ずかしいという感情がないため私が30歳を越えても、待ち合わせの改札口で私を見つけると両手を振って近づいてきてくれるし、タカノフルーツパーラーで「これ美味いな！」とニコニコしてくれるし、私が退職したくて涙がとまらなかったときも3時間くらい隣で散歩してくれた

わが子が大人になっても改札口で手を振ったり、一緒においしいものを食べたりしてニコニコしてくれるというお父さん。つらい時にはただ隣にいてくれるというのも、うれしいですよね。うたたびつむぎさんが幼少期のころから、きっと温かいまなざしで包み込んでくれていたのでしょう。



この投稿に「素敵なお父さま」や「愛だな」といったリプライがついていました。うたたびつむぎさんによると、過去には親子関係がうまくいかない時期もあったそう。お互いにさまざまな変化や思うところがありながらも、時とともに素敵な関係が育まれたのですね。



家族の温かい愛に、心が温まるような投稿でした。

しゅしゅしゅ(@syusyumylove)さんの投稿です。子育てと仕事の両立は、想像している以上に困難の連続。子どもの急な体調不良、休園や休校などの際は、特に苦労するものではないでしょうか。



子どものことを思うと、仕事を休みたいですよね。しかし、大事な仕事の時やどうしても休めないという時もあるでしょう。投稿者・しゅしゅしゅさんのケースは、台風でお子さんの学校が急きょ休校になったというもの。このピンチでしゅしゅしゅさんを救った心強い存在とは？

急な休校の連絡に、自身の仕事をどうするか頭を悩ませたしゅしゅしゅさん。しゅしゅしゅさんが頼ったのは同じマンションに住んでいて、日ごろから交流があるという高齢の女性でした。元保育士というのはとても心強いですし、早起きで早朝の電話にも対応してくれ「こういう時にはどんどん頼るものよ」とうれしい言葉までかけてくれるなんて、すてきな方ですよね。



この投稿に「マジで神」「素敵」「こんな人になりたい」というリプライがついていました。子育てをしていると、信頼できて子どもを任せられる方の存在の大きさを実感するものです。そして、自分が歳を取ったら、子育ての力になりたいと考えている方もいるはず。



マンション内で助けてくれる存在がいるしゅしゅしゅさんを羨ましく思うとともに、安心してこうした助け合いができる社会になるといいなと、切に願いたくなるエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）