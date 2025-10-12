タレントの小島瑠璃子（31）が12日、自身のインスタグラムを更新。約2年半の休止を経て同日から活動を再開することを発表した。

小島は「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。金髪ロングの自身の写真を添えた。

「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました」とフリーで活動すると説明。

「ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました。なお、ホームページなどは開設中となりますので、準備が出来次第、改めて発信させていただきます」と今後についても伝えた。

「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております」と意気込み。

「フォロワーの皆様からも温かい励ましのコメントをいただき、いつも力をもらっています。本当にありがとうございます。応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

小島は23年2月いっぱいでホリプロを退所。今年7月5日には自身のインスタグラムを2月5日以来5カ月ぶりに更新し「日々元気に過ごしています！」と子供とプールで遊ぶ2ショットを添え近況を報告していた。