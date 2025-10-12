¿ù±ºÂÀÍÛ¡¡Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤È¿¼Ìë1»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ö»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÁ´ÉôÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬12Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¿¤Þ¤Ò¤è¡¡Family¡¡Park¡¡2025¡×Æâ¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¦¤Á¤ÎÄ¹½÷¤Î´õ¶õ¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¼ê¤òµó¤²¡Ö¤Þ¤¸¤«¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡´õ¶õ¤È¤âÌÊÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÆü´õ¶õ¤È2¿Í¤Ç¸ì¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é1»þÈ¾¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö´õ¶õ¤ÎºÇ¶á¤Î¶á¶·Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÁ´ÉôÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿Æ»ÒÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸ì¤ê¡Ö2¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤Ã¤ÆÂç»ö¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£