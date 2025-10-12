テレビ朝日「相棒 season24」（15日スタート、水曜後9・00）のファンミーティングが12日、東京・六本木の同局で開かれ、主演の俳優・水谷豊（73）が登壇。方向音痴であることを明かした。

水谷は今作でも引き続き相棒役を務める俳優・寺脇康文とともに客席後方から登場。8000人の応募から選ばれた250人のファンからは歓声が上がった。今年はシリーズ誕生25周年の節目で、これまでの放送回数は計446回。「信じられませんね」と感慨に浸った。

また、質問コーナーではファンから「自身の悪い癖」について聞かれると「方向音痴」が直らないと告白。「相棒」で25年使用している楽屋を「間違えるんですよ。25年経ってるのに時々ふと間違える。階数間違える時もあります」とし「何でこんなことが起きるのか自分でも分からない」と嘆いた。

寺脇も水谷の方向音痴ぶりを指摘。「極度の方向音痴ですからね」とし「ロケ地で初めて行くトイレだと、絶対ついて行かないと帰ってこれないので必ず付いて行きます」と語った。

しかし方向音痴なのになぜか先頭に歩くことが多い水谷は「どうしてみんな下がるんだろうって。こればかりはどうにもならない」と笑った。

水谷は今回のイベントが、9月26日に娘で女優の趣里が第1子出産発表後、初の公の場となった。