サッカーワールドカップ欧州予選は11日、グループE、F、I、Kの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

E組はスペインがジョージアを破り開幕から無傷の3連勝を達成。3試合で11得点0失点と安定した戦いで首位を快走。F組もポルトガルが開幕3連勝で、2位ハンガリーに勝ち点5差をつけて首位独走。両チームとも、ワールドカップ出場に大きく前進しています。

I組はノルウェーがイスラエルに5−0の大勝で、開幕6連勝を達成。1998年フランス大会以来となるワールドカップ出場にまた一歩近づきました。またこの試合でノルウェーのエース、アーリング ハーランド選手が代表通算50ゴールを達成。これで代表通算46試合目で51ゴールのハーランド選手。過去に代表50試合未満で50ゴールを挙げた選手は、元ブラジル代表ペレ氏ら5人のみ。実に53年ぶりとなる史上6人目の大記録となります。ノルウェーを追いかけるイタリアはエストニアに勝利し2位をキープ。勝ち点6差で首位ノルウェーを追いかけます。

K組は首位イングランドの試合がない中、アルバニアがセルビアを破り2位に浮上しています。

【11日の欧州予選結果】※左側がホーム

＜E組＞

ブルガリア 1−6 トルコ

スペイン 2−0 ジョージア

＜F組＞

ハンガリー 2−0 アルメニア

ポルトガル 1−0 アイルランド

＜I組＞

ノルウェー 5−0 イスラエル

エストニア 1−3 イタリア

＜K組＞ラトビア 2−2 アンドラセルビア 0−1 アルバニア