テレビ朝日「相棒 season24」（15日スタート、水曜後9・00）のファンミーティングが12日、東京・六本木の同局で開かれ、主演の俳優・水谷豊（73）と俳優・寺脇康文（63）が登壇。さらに初回からシリーズに携わっている脚本家・輿水泰弘（こしみず・やすひろ）氏がサプライズ登場。秘話を明かした。

水谷は寺脇康文とともに客席後方から登場。8000人の応募から選ばれた250人のファンからは歓声が上がった。

今年はシリーズ誕生25周年の節目で、これまでの放送回数は計446回となる。サプライズ登場した輿水氏は「豊さんはじめキャストの方々の魅力（のおかげ）。役者さんの魅力でこうなっている。お世辞でも何でもなく」と長寿シリーズを支える役者陣の尽力に感謝。

水谷は「相棒」にまつわる“ある法則”について切り出した。「『か』で始まって『る』で終わる。これ、コッシー（輿水氏）気付いてなかったんですよね？」と暴露。輿水氏は「3代目まで気付いていなかった」と認めた。

初代相棒は寺脇演じる亀山薫。2代目は神戸尊（及川光博）、3代目は甲斐享（成宮寛貴）、4代目は冠城亘（反町隆史）と名前の読みが「か」で始まり「る」で終わる。

輿水氏は「これ発見したの脚本家の戸田山（雅司）さんなんです。粋な方で、直接指摘するんじゃなくて角田課長（山西惇）のセリフとして言わせた。それを見て“えっ”と思って…。4代目の冠城亘は『か』で始まって『る』で終わるって言うので決めた」と秘話を明かした。水谷も「こんな偶然ってあるのだろうか？」と驚いた。