タレントの堀ちえみが11日に自身のアメブロを更新。韓国発祥のフローズンヨーグルト専門店『ヨアジョン』を訪れたことを報告した。

この日、堀は「韓国でブームのヨーグルトアイス。その専門店が、新大久保に出店されてからというものずっと大行列でした」と切り出し「私たちは新大久保を訪れる度に、空いているタイミングを見ていました」と、かねてよりお店が気になっていたことを明かした。

続けて、この日は「タイミング的にチャンス！雨も降っているし、肌寒いということもあってか、いつもよりも並んでいる人が少ない！」と念願の初訪問が叶ったことを報告。一番人気だという「ヨアジョンシグニチャーコンボ」を注文したことを写真とともに紹介した。

アイスの味については「ヨーグルトがそのまま凍った感じ。濃厚というよりもさっぱりとしてます」と食レポし「アイスクリームよりも、さわやかなのでコレはクセになるなぁ」と絶賛。「もう少し食べたい！というところで食べ終わったので、あと引くわ〜」とすっかり気に入った様子でコメントした。

最後に「また今度食べよう」と再訪を誓い、ブログを締めくくった。