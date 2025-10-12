¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¼«Ì±¡¦´ßÅÄÁ°¼óÁê¡¡¡ÖÀ¯¼£¤ÎÆ°¤º®ÆÙ¡£¹ñÆâÀ¯¶É¤äÀ¯ºö¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î´ßÅÄÁ°¼óÁê¤Ï12Æü¡¢¹Åç»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£¤ÎÆ°¤¤¬º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
´ßÅÄ»á¤Ï¡¢¹Åç»Ô¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç¡ÖÎò»ËÅªÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ³°¸ò¡×¤È¤ÎÏÀÂê¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Öºòº£¡¢À¯¼£¤ÎÆ°¤¤¬º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñÆâÀ¯¶É¤äÀ¯ºö¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£³°¸ò¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£