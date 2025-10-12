女優新木優子（31）が、11日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。ブレーク前の時期について話した。

今回の番組ロケ地のスペイン・バルセロナは、新木が20歳の時に人生で初めて訪れた海外の地。当時を振り返り「順調だった、って当時の私は言い切れない感じだったというか。それまでは本当にオーディションも落ちてばっかりだったし。100個受けて、100個落ちるみたいな感じだったので」と不遇の時期だったことを話した。

20歳の時が「大学2年生の自分の中で決めたリミットだったんですよね」。10歳の時に事務所に所属して10年。「4年生の大学に行くって決めて、最初の2年でお仕事がうまくいかなかったら、このお仕事をあきらめて。辞めて普通のお仕事に就こうって、高校3年生の時に決めて」と当時の心境を明かした。

「意外でしたね。大学2年の時にもう就活？」とMCのタレント今田耕司（59）が聞くと、「そうですね。しようと思っていました」。新MCの女優堀田真由（27）が「どういう分野に就職を考えられていたんですか？」と聞くと、「英語コミュニケーション学科に通っていたので。もし仕事に生かせればいいなと思って。海外に行って、お洋服も好きだったので、バイヤーのお仕事とか。好きなお洋服を選んで、買い付けてきてっていうお仕事とか」。

今田は「結構しっかりプランはあったんだ」と感心したように話すと、「ありましたね。具体的に」と笑顔で答えた。