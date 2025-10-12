米誌「ピープル」は10月11日、俳優ダイアン・キートンさんがアメリカ・カリフォルニア州で死去したと報じました。79歳でした。死因は明らかになっていません。



【写真】ディカプリオさんが公開したツーショット写真

「マイ・ルーム」（1996年）で共演した人気俳優のレオナルド・ディカプリオさんは12日までに自身の公式インスタグラムを更新。ツーショット写真とともに、「ダイアン・キートンは唯一無二の存在でした。聡明で、面白く、自分らしくありのままの人。伝説であり、象徴であり、そして本当にやさしい人でした。18歳の時に彼女と共演できたことを光栄に思います」と追悼のメッセージを投稿しました。



日本のSNSでも「ショック…」「まだまだ活躍して欲しかった」「大好きな女優さんでした」「残念でならない」「早すぎる」「生き方、ファッションがあこがれだった」「本当にかっこいい人」など、キートンさんの死を惜しむファンの投稿が相次いでいます。



キートンさんは1946年1月5日、アメリカ・カリフォルニア州出身。フランシス・フォード・コッポラ監督の映画「ゴッドファーザー」（1972年）でアル・パチーノさん演じるマイケル・コルレオーネの恋人役でブレイクし、同シリーズ3作に出演。ウディ・アレン監督の映画「アニー・ホール」（1977年）ではアカデミー賞主演女優賞を受賞しました。