＜速報＞勝みなみが単独首位でサンデーバックナインへ 世界ランク1位が1打差を追う
＜ビュイックLPGA上海 最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。2打差単独首位で出た勝みなみは前半を3バーディ・ボギーなし。トータル20アンダーまで伸ばし、1打リードの単独首位で折り返した。
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？
3位で終えた先週の「ロッテ選手権」に続き、2週連続の最終日最終組。ピンに絡めた2番パー3でバーディを奪うと、ともに1メートルほどにつけた4番、9番のパー5でしっかりと伸ばした。念願の初優勝に向けて、サンデーバックナインに入る。1打差2位に世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）。4打差3位にジェニー・ベ（米国）とミンジー・リー（オーストラリア）。5打差5位タイには山下美夢有、キム・アリム（韓国）、リンディ・ダンカン（米国）、イ・ソミ（韓国）が並んでいる。日本勢は6人が出場。吉田優利が6つ伸ばし、畑岡奈紗とともにトータル9アンダー・23位タイ。馬場咲希が5つ伸ばしてトータル7アンダー・33位タイ、竹田麗央がトータル6アンダー・39位タイで後半をプレー中。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
