＜速報＞松山英樹は4日間ベストの「67」 暫定21位でホールアウト
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の最終ラウンドが進行している。松山英樹は4バーディ・ボギーなしの「67」で回り、トータル8アンダー・21位タイでホールアウトしている。
【LIVE】大ギャラリーを引き連れる松山英樹
この日も大ギャラリーに見守られながらスタート。4番パー5でバーディを先行させると、同じくパー5の6番でもスコアを伸ばした。後半でも2バーディを奪ってボギーなし。4日間ベストの「67」をマークし、ファンからの拍手を受けながら日本での4日間を終えた。日本勢トップはトータル14アンダー・4位タイの金谷拓実。比嘉一貴と米澤蓮はトータル9アンダー・18位タイにつけている。中島啓太はトータル4アンダー・40位タイでホールアウト。石川遼はトータル8オーバー・71位タイで後半をプレーしている。トータル17アンダー・首位タイにザンダー・シャウフェレとマックス・グレイザーマン（ともに米国）。1打差3位にマイケル・トルビョンセン（ともに米国）が続いている。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
