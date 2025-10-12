¿åÃ«Ë¡¡Ì¼¡¦¼ñÎ¤¤Î½Ð»º¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡¡ÖÁêËÀ¡×25¼þÇ¯¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ç¾Ð´é
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÁêËÀ¡¡season24¡×¡Ê15Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎÆ±¶É¤Ç³«¤«¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê35¡Ë¤¬Âè1»Ò½Ð»º¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î26Æü¡¢¼ñÎ¤¤ÏÉ×¤Ç¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ±Æü¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö¼ñÎ¤¡¢Î¿µ±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤ÇµîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²æ¡¹¤Î¿©»ö²ñ¤¬¡¢°ì¿ÍÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£2¿Í¤Ë´¶¼Õ¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ2¿Í¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿åÃ«¤Ïº£ºî¤Ç¤â°ú¤Â³¤ÁêËÀÌò¤òÌ³¤á¤ë»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È¤È¤â¤ËµÒÀÊ¸åÊý¤«¤éÅÐ¾ì¡£8000¿Í¤Î±þÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿250¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿åÃ«¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢¤è¤¦¤³¤½ÁêËÀ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¡£³§ÍÍ¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï·×446²ó¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£