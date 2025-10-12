Ä»¼è¤Ë¥¢¥µ¥®¥Þ¥À¥éÈôÍè¡¡³¤¤òÅÏ¤ë¥Á¥ç¥¦¡¢¿§Á¯¤ä¤«
¡¡³¤¤òÅÏ¤ë¤Ê¤ÉÄ¹µ÷Î¥¤òÈô¤ÖÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¥Á¥ç¥¦¡Ö¥¢¥µ¥®¥Þ¥À¥é¡×¤¬¡¢Ä»¼è¸©¡¦Âç»³¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ëÇìæÍÄ®´Ý»³¤Î¥Õ¥¸¥Ð¥«¥Þ¤¬ºé¤¯²ÖÃÅ¤ËÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¤Ë¤ÏÄ«¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥µ¥®¥Þ¥À¥é¤Ï±©¤ò¹¤²¤¿Âç¤¤µ¤¬10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢¤¢¤µ¤®¿§¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÆÃÄ§¡£½é²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÎóÅç¤òËÌ¾å¤·¡¢½©¤ËÆî²¼¤·¤Æ³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÂæÏÑ¤Ê¤ÉÆîÊý¤ËÅÏ¤ê¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ï2Àé¥¥í¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²ÖÃÅ¤Ï2019Ç¯¤«¤é»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¥¢¥µ¥®¥Þ¥À¥é¤ÎµÙ·ÆÃÏ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Ð¥«¥Þ¤Î´Ö¤òÌª¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤éÉñ¤¦»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿½÷À¤Ï¡Ö±©¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£