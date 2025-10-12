頑張りすぎていませんか？ 心と体の声を受け入れるだけで軽くなるワケ【その、しんどさは「季節ブルー」】

自分の内側に耳を澄ましサインを受け入れるだけでいい

四季の移り変わりは心と体に影響を与えます。特に季節の変わり目など、「陰陽」のエネルギーバランスがダイナミックに変化してゆらぐとき、私たちもアンバランスになりがちです。ここで無理を重ねると、全身の細胞が疲弊してしまいます。だからこそ、あらゆる細胞を休ませ、心と体の声に静かに耳を澄ませることが大切です。

体に現れる原因不明の頭痛、倦怠感、食欲の変化、気分の落ち込み、イライラ、集中力の低下、睡眠の問題といった症状は、体が発する「休んでほしい」「今のやり方は合っていないかも」という大切なメッセージです。

これらを敵視して「早く治さなければ」と焦るのではなく、まずは自分の中に生じている違和感を否定せず、じっくりと感じてみましょう。「今、私はこう感じているんだな」と主観的に味わい、ありのままに、受け入れるのです。

無理に変えようとせず、あるがままに受け入れ、「大自然にゆだねる」ような気持ちで手放してみると心が軽くなることでしょう。

見逃したくない「疲労感」

疲労は心と体からのSOSサイン。「休息が必要だ」というメッセージです。数分間の深呼吸、温かい飲み物、早めの就寝、週末の休養など、意識的に休息をとりましょう。

たとえば、本書の冒頭で登場した方々のケアを具体的に見てみましょう。

私のせいとつい思い込んでしまうＡ子さんは、症状を「体からのサイン」と捉え直し、「今は休むとき」と自分に許可を出す練習が有効です。

自分のことがよくわからないＤ子さんは、日々の小さな変化（食欲、睡眠、気分など）を意識的に観察し、記録することから始めてみるのが良いでしょう。

いつもがんばりすぎて疲れてしまうＥ男さんは、まず「疲れている自分」を認め、意識的に休息する時間をつくることがケアになります。

これらのアプローチは、自分の心と体への意識を深め、より健康な状態へと導く一歩となります。自分の内側に意識を向け、ささいな変化やサインを受け入れること。それは、自分自身をよく知り、より健やかに生きるために大切です。

無理に状況を変えようとするのではなく、まずは自分自身の感情や感覚を静かに見つめ、受け入れる勇気が、本当の癒やしへとつながっていくのです。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄