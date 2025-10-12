³³¤Ã±ïµð¿Í¡¡´Ý¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ1ÈÖµ¯ÍÑ¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤¬½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡ª¡ÖºÇ¹â¤Î·Á¡×PS½é°ÂÂÇ¤¬½é¥¢¡¼¥Á
¡¡¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡µð¿Í¡½DeNA¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬³³¤Ã±ï¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2Àï¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡2¡½6¤ÇÇÔ¤ì¤¿½éÀï¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Æü4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
¡¡½é²ó¡¢Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¡¢¹â¤á¤Î153¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ½éËÜÎÝÂÇ¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¤Ï15ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤Ç¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç112»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ317ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡£»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÃæ»³¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢CS¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§º´¡¹ÌÚ¡¡ÀèÆ¬¤È¤·¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÀèÀ©¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£