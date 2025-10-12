ネット上での書き込みや申し込みは、本当に人間がやったものなのか――。

ＡＩ（人工知能）の急速な進化や、人間の代わりに投稿など特定の業務を自動で実行するために作られたプログラム「Ｂｏｔ（ボット）」の登場などにより、ネット上での表現や行為が人間によるものか、見極めが難しい時代になっている。そんな中、人間の目にある虹彩を用いて、ネット上で、人間であり、かつその人の唯一のＩＤであることを証明するネットワークを構築しようとしている世界的なプロジェクトがある。いったいどんな仕組みで何を目指しているのか。（デジタル編集部 小関新人）

指紋より優れた虹彩を利用

虹彩は、目の色がついている部分。虹彩の色やパターンは指紋のように一人ひとり違っていて、同じパターンを持つ人はいないとされ、認証制度では指紋より優れているとされる。

このプロジェクトは、ケイマン諸島に拠点を置く非営利組織「Ｗｏｒｌｄ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（ワールド財団）」が旗振り役で、システムの技術開発や普及を行っているのは、アメリカとドイツに拠点を持つ民間企業「Ｔｏｏｌｓ ｆｏｒ Ｈｕｍａｎｉｔｙ（ツールズ・フォー・ヒューマニティー）」。チャットＧＰＴの開発企業、オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯらが２０１９年に設立した。アルトマン氏は現在、ツールズ社の会長を務めている。「アルトマンは、インターネット上で情報の信頼性をいかに担保できるかを２０１９年の時点で考えていました」とツールズ社日本法人の代表・牧野友衛氏（５２）は説明する。

仕組みはこうだ。まず、自分のスマートフォンに、ツールズ社が提供する「Ｗｏｒｌｄ Ａｐｐ（ワールドアプリ）」をダウンロードする。そしてバスケットボール形の装置「Ｏｒｂ（オーブ）」が設置されている店舗などに出向き、虹彩と顔を撮影する。撮影の際、オーブは、顔の凹凸なども認識して、人間であることを確認。撮影した虹彩を文字列に変える。そして、その文字列をスマホにあるワールドアプリに転送し、虹彩認証によって人間であることが確認されたＩＤ「Ｗｏｒｌｄ ＩＤ（ワールドＩＤ）」が発行される。このＩＤをネット上のサービス提供者に示すことで、自分が人間であることを証明できる。

画像を文字列にして分散管理

では、虹彩のデータはどうなるか。牧野氏は、「虹彩の画像や、それを文字列にしたデータは、ツールズ社は所有しません。情報を持つことは、流出する危険性があるからです。オーブ内のデータは消去され、虹彩の文字列や顔の画像は、ワールドアプリに転送されます」と安全性を強調する。「ＩＤの重複を防ぐために、虹彩の文字列は保存する必要がありますが、独自の技術を用いて、そのデータは分割され、このプロジェクトの協力団体である、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校など海外の大学や研究機関にあるサーバーで分散管理されます。ブロックチェーン上に記録するわけではなく、またサーバーの運営に、我々は関与していません。文字列が流出するのは、すべてのサーバーをハッキングした上で、無数のデータからつなぎ合わせる必要があり、ほぼ不可能と言っていいでしょう」と説明する。「個人情報を一企業や団体が独占していないのが、このプロジェクトの特徴です」

「２段階認証はＡＩが突破」

ワールドＩＤはどのように使うのか。対応しているネット上のサービスに通常のアカウントのログインを行う。すると、ウェブ上のサービスであればＱＲコードのスキャンを求められ、アプリ上のサービスであればワールドアプリを開くことを求められる。それを実行すると、ワールドアプリ内で認証の確認を行い、ワールドＩＤで認証が許可されるという仕組みだ。また、利用者が、アプリにパスポートのチップを読み込ませて、パスポートの生年月日情報をアプリにひも付けることで、ウェブサービス利用の際に必要な成人かどうかの確認を、生年月日を入力することなく証明できる。

牧野氏は「人間であることを証明するものとして、２段階認証の際に、画像から信号や乗り物など特定のものを選ぶという仕組みをよく見ますが、すでにＡＩに突破されています」と既存の認証に限界が来ているとする。「日本ではマイナンバーカードやパスポートなどでの証明も可能でしょうが、証明書の偽造もあり得ます。また、世界的な普及を考えると、国によっては、政府がＩＤを発行できないケースもあります。そんな状況でも、人間がひとりひとつしか保有できないＩＤを発行し、それでアクセスすると人間だとわかるようにしようというのが、ワールドＩＤの考え方です」

国内１７１か所に登録装置

ワールドアプリのユーザーは現在、世界で３６００万人を超え、そのうち、実際にオーブで虹彩のスキャンを行い、ワールドＩＤが発行されたユーザーは１７００万人以上。オーブは世界２４か国を超える国や地域の計１６００か所以上に設置され、日本国内では１７１か所（１０月７日現在）。マッサージ店の「Ｒｅ．Ｒａ．Ｋｕ（リラク）」や携帯電話ショップ「テルル」の一部店舗などに置かれている。

日本国内でワールドＩＤの発行を開始したのは、２３年７月からで、今年５月から始まったアメリカ・台湾や、６月からのイギリスと比べると、早いスタートだ。今年に入り、マレーシア、タイ、インドネシアでも始まった（インドネシアは一時停止中）。現在国内で、ワールドＩＤを使えるサービスは、ＳＮＳの「Ｙａｙ！（イェイ）」、グルメレビューアプリの「ＳＡＲＡＨ（サラ）」などわずかだ。だが、「そもそもワールドＩＤがまだ普及していないので、まずは登録者を増やし、その後サービスへの導入を促していきたい」と牧野氏は力を込める。

「普及させてきたものがダメになるかも」

日本法人代表の牧野氏は、２４年９月に就任。就任以前は、グーグル日本法人でユーチューブなどを担当、ツイッター（当時）の日本法人役員を経て、トリップアドバイザー日本法人の社長、アメリカのゲーム会社「Ａｃｔｉｖｉｓｉｏｎ Ｂｌｉｚｚａｒｄ（アクティビジョン ブリザード）」日本法人の社長を歴任してきた。

牧野氏はアクティビジョン社日本法人の社長退任後、業界から引退していたが、シリコンバレー関係者から代表就任の誘いを受け、復帰することを決めたという。牧野氏は「復帰の理由は簡単で、このままだとインターネットがやばいと思ったから」と口にする。「僕はｗｅｂ１．０からＷｅｂ２．０をやってきましたが、ＡＩの急激な進化で、僕が作ってきたものが壊れる可能性が出てきました。グーグル検索がダメになり、ユーチューブの動画は信用できず、ツイッターなんかまさにフェイクニュースの土壌みたいになっちゃっている。抜本的な解決策は、人間であることを証明できるワールドＩＤのような存在です。自分が世の中のためになると信じて、普及させてきたものがダメになるかもと思って業界に戻った感じです」

「理解と同意は適切に取られているのか」

このような試みを、専門家はどう見ているのか。デジタル技術に詳しい、野村総合研究所ＩＴ基盤技術戦略室の亀津敦さんは、「生成ＡＩの能力が高く、リアルな人間になりすまして、金融詐欺を行うような事件がすでに起こっています。人間であることを証明するニーズは高まっています」とツールズ社の取り組み自体は評価する。しかし、「虹彩認証の欠点は緻(ち)密(みつ)であるが故に読み取りが難しいのと、あまりに個人の識別性が高く、生体認証全般に言えますが、仮に流出したら唯一無二なので取り返しがつかないことです」と指摘する。

さらに「オーブについては機微性の高い生体情報の収集に際して利用者の理解と同意は適切に取られているのかや、既存の厳しいプライバシー保護制度に適合した形で扱われているのか、欧州連合（ＥＵ）の一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）のような域外持ち出しの規制に対応していると言えるのかなどの点が、複数の国の規制当局から問われていることも事実です。オーブに限らず、虹彩データがきちんと破棄されているのか、何者かに改造されることはないのかという監査の信頼性や妥当性も重要なポイントです。新しい技術であるだけに、安全性・信頼性については引き続き評価され、有用性に対する社会的な合意が醸成される必要があります」と話す。

ワールドＩＤの導入が進めば、Ｂｏｔなどによる人間を装った行為を排除するのに効果的だろう。ただ、虹彩情報はパスワードと違って、簡単に変更できるものではないことは確かだ。虹彩以外の方法による人間の証明の可能性を模索する必要もある。ワールドＩＤの登録者を増やし、人間を証明するサービスとしての基盤を確立するには、オーブの増設はもちろんだが、ツールズ社など運営側によるプライバシーやセキュリティーに関する丁寧な説明が求められるのではないか。