¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬Á°Î©Á£¤¬¤ó¤ÎÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤ë¡¡11·î¤Ç83ºÐ¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï11Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÊóÆ»´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Î°ì´Ä¤ÇÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤È¥Û¥ë¥â¥ó¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ï5½µ´ÖÂ³¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï5·î¤ËÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¹ü¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¤Ë¤ÏÈéÉæ¤¬¤ó¤ò½üµî¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î¤Ç83ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÇºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÎð¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£