¡ÈºÇ¸å¤ÎÌ¾·¯¡É¤³¤È¹°¼£Äë¤ÎÀ¸¤ÍÍ
¹°¼£Äë¤ÏÀ¸³¶¡¢Ä¥¹Ä¹¡¡Ê¹§¹¯·É¹Ä¹¡Ä¥»á¡£1470Ç¯¡¿1471Ç¯¡Á1541Ç¯¡£À¸Ç¯ÉÔ¾Ü¡Ë¤À¤±¤ò°¦¤·¡¢Â¾¤ÎÈÞÕÍ¤òÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ»Ë¾å¡¢ÔðÀÞ¤·¤¿¾¯Ç¯¹ÄÄë¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¤ÊÎã³°¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼çÅª¤Ë°ìÉ×°ìºÊ¤ò´Ó¤¤¤¿¹ÄÄë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢À¾ò²¡Ê¤»¤¤¤®¡Ë¤ÎÇÑÄë¡¦¸µ¶Ö¡Ê¤²¤ó¤¤ó¡£525Ç¯¡Á554Ç¯¡Ë¤â±§Ê¸¹Ä¹¡¡Ê¤¦¤Ö¤ó¤³¤¦¤´¤¦¡Ë¤À¤±¤ò°¦¤·¤Æ°ìÉ×°ìºÊ¤ò´Ó¤¤¤¿¤¬¡¢¸µ¶Ö¤Ïºß°Ì4Ç¯Â¤é¤º¤ÇÇÑ°Ì¤µ¤ì¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿À¾ò²¤ÏÆîËÌÄ«»þÂå¤ÎÃÏÊýÀ¯¸¢¤Ç¡¢Åý°ì²¦Ä«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åý°ì²¦Ä«¤ÎÅ·»Ò¤Ç¤¢¤ëç¡¤ÎÊ¸Äë¤äËÌÁ×¤Î±Ñ½¡¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö½à¡¦°ìÉ×°ìºÊ¡×¤À¤Ã¤¿¡£Â¦¼¼¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹°¼£Äë¤ÎÄ¥¹Ä¹¡¤ÎÉã¿Æ¤ÎÄ¥ÖÝ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤é¤ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¿¹×¡×¤Ä¤Þ¤êÃÏÊý¤ÎÆþ»î¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Æ¼óÅÔ¤ÎºÇ¹â³ØÉÜ¡ÖÂÀ³Ø¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿½¨ºÍ¤À¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢²ÈÊÁ¤Ï¤µ¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤Î¶â»á¤Ï¡¢·î¤¬¼«Ê¬¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µÈÌ´¤ò¤ß¤ÆÄ¥¹Ä¹¡¤òÇ¥¿±¤·¤¿¡£À®²½23Ç¯¡Ê1487Ç¯¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Ë¹°¼£Äë¤¬Â¨°Ì¤¹¤ë¤È¡¢¹Ä¹¡¤ËºýÎ©¤µ¤ì¤ë¡£
³°Äî¤Ç¤Î¹°¼£Äë¤Ï²ÌÃÇ¤ÊÌ¾·¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¶½¤Î±Ñ¼ç¤À¤Ã¤¿¡£
Àµ»Ë¡ØÌÀ»Ë¡Ù¹§½¡µª¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡£ÌÀ¤ÎÎòÂå¹ÄÄë¤Î¤¦¤Á¡¢·ú¹ñ´ü¤ÎÂÀÁÄ¹¿ÉðÄë¤ÈÀ®ÁÄ±Ê³ÚÄë¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¾Î¤¨¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¹ÄÄë¤Ï3¿Í¤À¤±¡£¿Î½¡¹¿ô¦Äë¡¢Àë½¡ÀëÆÁÄë¡¢¹§½¡¹°¼£Äë¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¡£
¹°¼£Äë¤Ï¡¢ÌÀ²¦Ä«ºÇ¸å¤ÎÌ¾·¯¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤è¤êÁ°¤ÎÌ¾·¯¤Î¼£À¤¤ÏÌÀ¤ÎÁ°´ü¤Ç¡¢¹ñ¤¬¼ã¤¯¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹°¼£Äë¤Î¼£À¤¤Ï·ú¹ñ¤«¤éÉ´¿ô½½Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¼Ò²ñ¤ÏÃÐ´Ë¤ÈÂàÇÑ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÀª¤Ï·¹¤¤¤¿¤¬¡¢³°Äî¤Ç¤Î¹°¼£Äë¤Ï¡Ö¶ÐÀ¯°¦Ì±¡×¤ÎÀ¯¼£¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
ÆâÄî¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¸åµÜ¤Ç¤Î¹°¼£Äë¤ÏÎÉ¤²ÈÄí¿Í¤À¤Ã¤¿¡£À¸Êì¤òÁá¤¯¼º¤¤¡¢¤µ¤Ó¤·¤¤ÍÄÇ¯»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ëÝ¸À´±¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¹ÄÄë¤Ï¡Ä
¤¢¤ëÆü¡¢Ä¥¹Ä¹¡¤ÎÊì¿Æ¡¦¶â»á¤¬¡¢Ì¼É×ÉØ¤Î´é¤ò¸«¤Ë»²Æâ¤·¤¿¡£¹ÄÄëÉ×ÉØ¤ÏµÜÃæ¤Ç±ãÀÊ¤òÀß¤±¤¿¡£¹ÄÄë¤È¹Ä¹¡¤ÎÀÊ¤ÏÀµÌÌ¤Î¾åºÂ¤Ç¡¢°û¿©´ï¤Ï²«¶â¤À¡£¶â»á¤ÎºÂÀÊ¤ÏÏÆ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£¹ÄÄëÉ×ºÊ¤¬ÏÆ¤ÎÀÊ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤¯¤È¡¢°û¿©´ï¤Ï¤ß¤Ê¶ä¤À¤Ã¤¿¡£
¹°¼£Äë¤¬¡Ö¤Ê¤¼Êì¾å¤Î´ï¤Ï¶ä¤Ê¤Î¤«¡×¤È»ø¼Ô¤Ë¤¤¯¤È¡ÖÀÎ¤«¤é¤Î¤·¤¤¿¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¹ÄÄë¤ÎµÁÊì¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¿ÈÊ¬¤Ï¿Ã²¼¤À¡£µÜÃæ¤ÎÎéÀ©¤Ç¤Ï¡¢Ì»¤Ç¤¢¤ë¹ÄÄë¤ä¼Â¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¹Ä¹¡¤è¤ê¡¢ºÂÀÊ¤â¿©´ï¤â¥é¥ó¥¯¤Ï²¼¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¹°¼£Äë¤Ï¡¢µÁÊì¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¡¢¶ä´ï¤ò¶â´ï¤ËÂØ¤¨¤µ¤»¡¢±ã¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤½¤Î¶â´ï¤òÁ´Éô¡¢µÁÊì¤Ë²¼»ò¤·¤¿¡£
Ä¥¹Ä¹¡¤ÏÉ×¤Ë¡ÖÊì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²¸¾Þ¤Ë¤¢¤º¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¤»¤¬¤ó¤À¡£¹ÄÄë¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢ÊÌ¤Ë°ìÀÊ¤â¤¦¤±¤ÆµÁÉã¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¹°¼£Äë¤ÏºÊ¤Î¿ÈÆâ¤Ë´Å¤«¤Ã¤¿¡£Äë¤ÏºÊ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÁÉã¤äµÁÄï¤¿¤Á¤Ë¼ß°Ì¤òÂ£¤ê¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤ËÎ©ÇÉ¤Ê²ÈÉÀ¤ò·ú¤Æ¤µ¤»¤¿¡£³°ÀÌ¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤ÎÁÄ·±¤ËÈ¿¤¹¤ë¡£½ô¿Ã¤ÏÂ³¡¹¤ÈÄë¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ÄÄë¤Ë¶ì¸À¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¿¦Ì³¤È¤¹¤ëëÝ¸À´±¡Ê¤«¤ó¤²¤ó¤«¤ó¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¹Ä¹¡¤Î2¿Í¤ÎÄï¤¬¹â°Ì¤Î´±¿¦¤ò¤â¤é¤¤¡¢Ä«À¯¤ÇÂç¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¹°¼£Äë¤ÏëÝ¸À´±¤Ë¡ÖÄ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¿ÈÆâ¤À¡£ÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Ä¥²È¤Ë¤â½ô¿Ã¤È¤ÎÃçÄ¾¤ê¤Î±ã¤ò°ìÀÊÀß¤±¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£±ã¤ÎÅöÆü¡¢ëÝ¸À´±¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¥²È¤Î±ãÀÊ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸÷Ï½»û¡Ê¹Ä¼¼¤Î¿©»ö¤ò´É³í¤¹¤ëÌò½ê¡£ÆüËÜ¤ÎµÜÆâÄ£ÂçÁ·²Ý¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ë¤ÎÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¡£
¹°¼£Äë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬±ã²ñ¤Î±Æ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎÁÍý¤ÇÃÎ¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Äë¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤¿ëÝ¸À´±¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡×¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶ì¸À¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿Ã²¼¤òÌäÅúÌµÍÑ¤Ç½è·º¤·¤¿¹¿ÉðÄë¤ä±Ê³ÚÄë¤È¤Ï¡¢¤¨¤é¤¤°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¸åµÜ¤ÎÆýÊì¤ò¤á¤°¤ëÁÞÏÃ¤â¡¢Â¾¤Î¹ÄÄë¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤À¡£
¹ÄÄë¤È¹Ä¹¡¤ËÎé¤ò¿Ô¤¯¤µ¤»¤¿ÆýÊì
Ä¥¹Ä¹¡¤Ï¹°¼£4Ç¯¡Ê1491Ç¯¡Ë¡¢¹°¼£Äë¤ÎÄ¹ÃË¡¦¼ë¸ü㷖¡Ê¤³¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò»º¤ó¤À¡£Æý»ù¤À¤Ã¤¿¼ë¸ü㷖¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
ÂÀ»Ò¤ÎÆýÊì¤ÏÌ±´Ö¿Í¤À¤Ã¤¿¡£»ÒÈÑÇº¤Ê¹°¼£Äë¤Ï¡¢¤è¤¯¼øÆý¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾ÞÍ¿¤ÎÉÊ¤òÆýÊì¤Ë²¼»ò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¥¹Ä¹¡¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾ÞÍ¿¤ÎÉÊ¤òË×¼ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹Ä¹¡¤Ê¤Î¤Ë¤»¤³¤¤¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢É×¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤ÎÆýË¼¤ò¤Î¤¾¤¯¤Î¤ò¡¢¤³¤³¤í¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆýÊì¤Ï¹ÄÄë¤«¤é¾ÞÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìµ°¦ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¹ÄÄë¤¬¡Ö¤Ê¤¼´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¯¤È¡¢ÆýÊì¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»¤Þ¤¿¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¹°¼£Äë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤Ë¡¢ÆýÊì¤Ë¼ò¤È¿©»ö¤ò¤ª¤´¤Ã¤¿¡£¹Ä¹¡¤¬Ë×¼ý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ä¹¡¤òÏ¢¤ì¤ÆÎ×ÀÊ¤·¤¿¡£¿©»ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆýÊì¤ÏÍÄ¤¤ÂÀ»Ò¤ò¤À¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÊ¤«¤éÎ©¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤ÎÇÒÎé¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÆÍÁ³¡¢ÂÀ»Ò¤Ï¸µµ¤¤è¤¯µã¤½Ð¤·¤¿¡£¹ÄÄë¤È¹Ä¹¡¤ÏÆýÊì¤Ë¶á´ó¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤¬»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯¡£¹°¼£Äë¤ÏÆýÊì¤Ë¡ÖÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¹ÄÄë¤È¹Ä¹¡¤¬ÆýÊì¤ËÇÒÎé¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
ÊÌ¤Î¤¢¤ëÆü¡£¹°¼£Äë¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¡¢ÍÄ¤¤ÂÀ»Ò¤Ë¡Ö¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ò¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£ÂÀ»Ò¤Ï¥È¥³¥È¥³Áö¤Ã¤Æ¡¢¹Ä¹¡¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆýÊì¤ò¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂÀ»Ò¤ÏÆýÊì¤Ï¤Ö¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ä¹¡¤Ï¡¢¤ï¤¬»Ò¤¬¼«Ê¬¤è¤êÆýÊì¤Ë¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥«¥Ã¤È¤Ê¤ê¡¢ÆýÊì¤Ë¡Ö¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤æ¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆýÊì¤Ï»ç¶Ø¾ë¤ò½Ð¤Æ¡¢Êâ¤¤¤Æ¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£É×¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹Ä¼¼¤ÎÆýÊì¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤¤»Å»ö¤À¤¾¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ª²Ë¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤»Å»ö?¡¡¤ª¤Þ¤¨¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Á¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¤â¡£¤Ç¤âµÜ»Å¤¨¤·¤Æ¤ë¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤¶¤¢¡¢¤Á¤Ã¤È¤â¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¤µ¤¢¡¢¤ªÆù¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤´ÈÓ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¡×
É×ÉØ¤¬¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÜÃæ¤«¤éÄ¼»È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¹ÄÂÀ»ÒÅÂ²¼¤Ï¡¢ÆýÊì¤É¤Î¤Î¤ª»Ñ¤¬¸«¤¨¤º¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµã¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÞ¤®µÜÃæ¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬¤ª¤ª¤»¤Ç¤¹¡£¤´Æ±Æ»¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÌá¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼«»¦¤·¤Þ¤¹¡×
Ä¼»È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó°ú¤ÊÖ¤·¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¾ÞÍ¿¤ÎÉÊÊª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ä¹¡¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤ÇË×¼ý¤·¤Æ¤¤¿²¸»ò¤ÎÉÊÊª¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆýÊì¤ËÊÖµÑ¤·¡¢¹ÄÄë¤ÏÆýÊì¤ÎÉ×¤Ë¼ê¸ü¤¤¾ÞÍ¿¤ò²¼»ò¤·¤¿¡£Ä¼»È¤Ï4²ó¤â±ýÉü¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆýÊì¤Ï½Å¤¤¹ø¤ò¤¢¤²¤¿¡£¹ÄÂÀ»Ò¤ÏÆýÊì¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Èµã¤»ß¤ó¤À¡£
°Ê¾å¤Ï¡¢ÍÌµ·¡Ê¤è¤¦¤®¡Ë¡ØÌÀÎÉµ¡Ê¤á¤¤¤ê¤ç¤¦¤¡Ë¡Ù¤ËºÜ¤»¤ë¼ÂÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¾·¯¤Ï¤ä¤Ï¤êÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤¡©
Ä¥¹Ä¹¡¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÄï¤ÈËå¤ò»º¤ó¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2¿Í¤È¤âÔðÀÞ¤·¤¿¡£¹ÄÂÀ»Ò¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£
¹°¼£18Ç¯¡Ê1505Ç¯¡Ë¡¢¹°¼£Äë¤Ï²ÆÉ÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Ï·Ú¾É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜÄî¤Î°åÎÅÉôÌç¤Î¼ê°ã¤¤¤Ç´Ö°ã¤Ã¤¿Ìô¤ò½èÊý¤µ¤ì¡¢É¡·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÏµÞ·ã¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»à¤ò¸ç¤Ã¤¿¹°¼£Äë¤Ï¡¢½Å¿Ã¤ò½¸¤á¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¤Þ¤ÀÍ·¤ÓÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯Êäº´¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È°ä¸À¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é8ÆüÌÜ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯36¡ÊËþÇ¯Îð¤Ç¤Ï34ºÐ¡Ë¡£
Ì¾·¯¤ÏÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌÀ²¦Ä«¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤òÇË¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹°¼£Äë¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ç¡¢¿ô¤¨15ºÐ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤¬Â¨°Ì¤·¤¿¡£Âè11Âå¤ÎÉð½¡ÀµÆÁÄë¡Êºß°Ì¡¢1505Ç¯¡Á1521Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê²ÃÆ£ Å° ¡§ ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡Ë