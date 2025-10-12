¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È PEAK SPOT¤è¤ê8¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥× log youÃÂÀ¸¡¡LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬º£Ç¯2·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È PEAK SPOT¤è¤ê¡¢Âè3¤Î¥°¥ëー¥× log you¤¬ÃÂÀ¸¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢µ×ÊÝÎç²»¡Ê¤¯¤Ü ¤µ¤È¤Í¡Ë¡¢¾®ÉÍºÚÅ¦¡Ê¤³¤Ï¤Þ ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë¡¢Ê¡ËÜ¤ì¤ß¡Ê¤Õ¤¯¤â¤È ¤ì¤ß¡Ë¡¢ÃÝÆâ·î²»¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á ¤Ä¤¤Í¡Ë¡¢»³²¼¤¦¤ß¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿ ¤¦¤ß¡Ë¡¢¾¾ËÜÎèÆà¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È ¤ì¤Ê¡Ë¡¢°æ½Ð³ð¡Ê¤¤¤Ç ¤«¤Ê¤¦¡Ë¡¢·îÂåÍè¼Â¡Ê¤Ä¤¤·¤í ¤¯¤ë¤ß¡Ë¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ä¥¬ー¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ë8¿Í¡£
¡¡¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡Êyou¡Ë¤È¤ÎËèÆü¤òµÏ¿¡Êlog¡Ë¤¹¤ë¡É¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡log you¤Ï¡¢11·î15Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëPEAK SPOT¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ØPEAK SPOT JOIN Vol.1¡Ù¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åーÍ½Äê¤À¡£
¡ãlog you¡¡¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦·îÂå Íè¼Â¡Ê¤Ä¤¤·¤í ¤¯¤ë¤ß¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢PEAK SPOT¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡Ölog you¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤È·îÂåÍè¼Â¤Ç¤¹¡ª¿´¶¯¤¤¥á¥ó¥Ðー¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤³¤ì¤«¤éÁÇÅ¨¤ÊµÏ¿¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹ー¥Ñー¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªÀäÂÐ·ëº§¡ª¤Ù¤í¤Ù¤í¤Á¤å¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦»³²¼ ¤¦¤ß¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿ ¤¦¤ß¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢»³²¼¤¦¤ß¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢PEAK SPOT¤ÎÂè3¥°¥ëー¥×¡Ølog you¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª²áµî¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥°¥ëー¥×¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦ÃÝÆâ ·î²»¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á ¤Ä¤¤Í¡Ë
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¤³¤ÎÅÙPEAK SPOTÂè3¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£log you¤ÎÃÝÆâ·î²»¤Ç¤¹¡ªº£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ëlog you¤È¤·¤ÆÂô»³¤ÎÊý¤Ë¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬Âô»³´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÙ¤Ç°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!✩.*˚¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡¦Ê¡ËÜ ¤ì¤ß¡Ê¤Õ¤¯¤â¤È ¤ì¤ß¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªÊ¡ËÜ¤ì¤ß¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢PEAK SPOT¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡Ølog you¡Ù¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó5Ç¯´Ö¡¢´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ÇÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦°æ½Ð ³ð¡Ê¤¤¤Ç ¤«¤Ê¤¦¡Ë
°æ½Ð³ð¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢PEAK SPOT¤ÎÂè3¥°¥ëー¥×log you¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ò¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦¾¾ËÜ ÎèÆà¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È ¤ì¤Ê¡Ë
log you¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¾¾ËÜÎèÆà¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¤ì¤Ê¡Ë¤Ç¤¹¡£Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦¾®ÉÍ ºÚÅ¦¡Ê¤³¤Ï¤Þ ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë
¾®ÉÍºÚÅ¦¡Ê¤³¤Ï¤Þ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢PEAK SPOTÂè3ÃÆ¿·¥°¥ëー¥×¡¢Ž¢log youŽ£¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦µ×ÊÝ Îç²»¡Ê¤¯¤Ü ¤µ¤È¤Í¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªµ×ÊÝÎç²»¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢PEAK SPOT¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡Ölog you¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
