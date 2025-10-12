ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éV¤òÌÜ»Ø¤¹¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¼ó°Ì¥¡¼¥×¡¡1ÂÇº¹2°Ì¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯1°Ì¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ëÄÉÁö
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¡¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯LPGAºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤´úÃéGC¡á¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼½éV¤òÌÜ»Ø¤¹¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡£2¡¢4¡¢9ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤3¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¡£
¡¡2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ç½Ð¤¿Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê22¡á¥¿¥¤¡Ë¤¬4¡¢5¡¢8¡¢9ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò·è¤á1ÂÇº¹¤ÇÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î¥ß¥ó¥¸¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê29¡á´Ú¹ñ¡Ë¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î4ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ç¾¡¡¢¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£