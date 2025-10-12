4Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ö¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬...¡×PO3ËÜÎÝÂÇ¤Ç¹¥Ä´¤Î¤Þ¤ÞÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¢£MLB¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¡¥«¥Ö¥¹1¡¼3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤é¤¬½Ð¾ì¡¢MLB¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆüÄø¡õ·ë²Ì
¥«¥Ö¥¹¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è2°Ì¡Ë¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆ±ÃæÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡3ÇÔ¤Ç2017Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢14Æü¤«¤é¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
»î¹ç¸å¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢¡¢¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ÝÂê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ç¤Ï3ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤â¤¦°ì¸Ä¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤¢¤½¤³¤Ç1ËÜ½Ð¤Æ¤¿¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¡¢±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¢¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹¥Ä´¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤¬É½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÀï¤ÏÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÆ±ÅÀ¤ÎËÜÎÝÂÇ¡£163.1Ò¤ÎÂ®µå¤ò¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤Ç·â¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¼ê±þ¤¨¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÊÑ¤ï¤ê»þ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âµåÂ®¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç²¡¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÊÁê¼ê¤Î¡Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ëµå¤òÃÆ¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£Éé¤±¤Á¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È½øÈ×¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯ÌÜ¤Ï¥×¥é¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÉÔÄ´»þ¤â¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£µ¨¤Ï32ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿ÎëÌÚ¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â·ë¹½¿¼¹ï¤Ê¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤½¤³¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤Þ¤¿¤³¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤«¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡£
ÍèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Î©¾ì¤Ë¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦·Ð¸³¤òÀÑ¤àÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤ì¤Ð¡×¤È5Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¸þ¤«¤¦¡£