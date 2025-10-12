¡Ú HKT48 ¡Û¡¡13Æü¡Á18Æü¤Î·à¾ì¸ø±éÃæ»ß¡¡¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢½àÈ÷¤ª¤è¤ÓÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ËÁÛÄê°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHKT48¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£
·à¾ì¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿·à¾ì¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸ø±é¤ÎºÆ³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤òº¹¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö±¿±Ä¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ë¤è¤ê¡¡Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¼Õºá¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸½ºß¡¢±¿±Ä°ìÆ±¡¢¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø±é¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±Ô°Õ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¸ø±é¡Û
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥Á¡¼¥àH¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¸ø±é
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ò¤Þ¤ï¤êÁÈ¡ÖµÕ¾å¤¬¤ê¡×¸ø±é
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥Á¡¼¥àK¸¡Ö¤³¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÅ·»È¤Ï¤¤¤ë¡×¸ø±é
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ò¤Þ¤ï¤êÁÈ¡ÖµÕ¾å¤¬¤ê¡×¸ø±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¡¼¥àH¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¸ø±é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿¶ÂØ¸¢Íø¤ò¸åÆüÉÕÍ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢HKT48¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤è¤ê²þ¤á¤Æ¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢10·î19Æü°Ê¹ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤ÎÃæ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¡Öº£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤HKT48¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
