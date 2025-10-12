「どこで服買えば？」→【Uniqlo U】が正解かも！ 40・50代におすすめ♡「一軍シャツ」

40・50代になると、程よくきちんと感のあるコーデを楽しみたいもの。どこの服を買おうか迷ったときは【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】がおすすめです。今回注目したのは、ユニセックスアイテムとして展開されている「シャツ」。大人の毎日に取り入れやすい、洗練されたデザインがラインナップしています。羽織りやレイヤードに加えて、大人の秋コーデを軽やかに楽しんで。

さらっと羽織りたくなる機能美シャツ

【ユニクロ】「ユーティリティオーバーサイズシャツ」\3,990（税込）

アウトドアの要素を取り入れたシャツは、ゆったりとしたシルエットとハリのある素材感が特徴。フロントポケットや背中のベンチレーションなど、実用的なデザインがアクセントとしても効いています。デニムパンツやチノパンにさらりと羽織って、ラフすぎず整ったカジュアルに。きちんと感のあるパンツやスカート、ワンピに合わせれば、抜け感のある大人スタイルも楽しめそう。

きちんと感とモダンを両立する一枚

【ユニクロ】「コットンシャツ」\3,990（税込）

レギュラーシルエットながら、袖のゆとりがモダンな雰囲気を添えるシャツ。きちんと感のある襟元とサイドのパネルデザインが、上品な雰囲気を後押しします。ボトムスとのバランスも取りやすく、タックインしてウエストマークすれば、すっきりとしたきれいめコーデに。軽やかな素材感で、ジャケットやカーディガンの下に重ねてももたつかず、シーズンを通して頼れる一枚になりそうです。

抜け感をつくる秋冬のストライプシャツ

【ユニクロ】「ドレープシャツ」\3,990（税込）

裾の丸みとサイドスリットが特徴のシャツは、肩まわりもゆったりとして柔らかい雰囲気。スプレッドカラーと比翼仕立てで、カジュアルすぎずクリーンに着られます。さりげないストライプ柄は、秋冬の落ち着いたカラーアイテムに軽やかさをプラス。カジュアルなボトムスに合わせても上品にまとまるので、ラフに羽織って抜け感のあるコーデに挑戦してみて。

ゆるすぎないシルエットで上品に決まる

【ユニクロ】「ツイルワークオーバーサイズシャツ」\3,990（税込）

大きめのポケットやダブルステッチなど、ワークシャツのディテールを取り入れつつ、上品に仕上げた一枚。柔らかな素材感と落ち着いた小柄チェックで、カジュアルにもきれいめにも着回せます。ゆるすぎないシルエットなので、タックインもおすすめ。メンズライクなパンツからフェミニンなスカートまで、バランスよく合わせられそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S