シンガーソングライター／ギタリストのReiが12日、10月11日から13日まで原宿・表参道エリアの都内3会場で開催されているイベント『FENDER EXPERIENCE 2025』のスペシャル・トークセッションに登壇した。Reiは、ギターのデザインの魅力や、今年発売した自身のシグネチャーモデル「Rei Stratocaster R246」に込めたこだわりを深く語った。

フェンダー製品は、モデルの幅広さ、カスタムの楽しさ、多彩なカラーバリエーション、そしてファッションとのトータルコーディネートのしやすさなど、デザインにおける多くの魅力を持つ。Reiは、演奏性や音と同様に「デザイン」も非常に重要だと強調した。彼女は、「持っていてかっこいいというのはすごく大事なこと」とし、洋服とコーディネートしたり、憧れのプレイヤーのルックを求めて楽器を手に入れるファン心理に言及した。

Red Hot Chili Peppersのギタリストのジョン・フルシアンテや、音楽ジャンルのブルーズに強く影響を受けているというReiは、エリック・クラプトン、特にスティーヴィー・レイ・ヴォーン（S.R.V.）のようなフェンダー系プレイヤーに憧れていたという。S.R.V.が特注のストラップをしていたことに触れ、「トータルコーディネート」を楽しんでいると明かした。

セッションでは、Reiが所有する４本のギターが紹介された。中でも、彼女の遊び心とデザインへのこだわりが際立ったのが、アメリカで購入したというDuo-SonicIIだ。これはもともと水色のフィニッシュだったが、火事を生き抜いたとされるスモーク痕がついていたため、小学生の頃にリフィニッシュしたという逸話を持つ。さらに、キャビティ（内部の空洞部分）を利用してピックガードを透明にし、中にマスカットのオブジェを入れるという、ユニークなカスタムを施している。

また、70年代後半から80年代初頭に販売されていたインターナショナル・カラー・シリーズの一つ、モナコイエローのストラトキャスターも披露された。このギターには、ストラトキャスター70周年記念のミュージックビデオ撮影（LA）にアジア代表として参加した際、共演したシックのナイル・ロジャースから直接サインをもらったという貴重なエピソードが語られた。

Reiが今年２月にリリースした初のシグネチャーモデル「Rei Stratocaster R246」は、彼女が10歳頃から愛用しているLead II（キャンディ・アップル・レッド）をベースとしている。

このモデル最大の特長は、ストラトキャスターとしては異例の24フレットを実現している点にある。通常、ストラトキャスターは21または22フレットが一般的であるため、高い音域の演奏性を確保している。

Reiは、24フレットを実現しつつ、フェンダーのDNAの象徴であるストラトキャスターの「輪郭を保つことが技術的に非常に難しい点だったと説明した。この難題をクリアするため、ヘッドとボディを通常サイズの96%に小型化している。結果として、この縮小化が楽器の使いやすさと軽量化につながり、さらにボディが小さいことでカッティングの立ち上がりが鋭くなるという効果も得られた（ナイル・ロジャース、コリー・ウォンも同様の意見を述べている）。

カラーは、彼女の2015年の1stアルバム『BLU』のジャケットからインスパイアされた「Rei Blu」と名付けられている。軽量化やネックの細さにもかかわらず、音の太さが損なわれないようヴィンテージ・ノイズレス・ピックアップを搭載するなど、サウンドへの工夫も凝らされている。また、シグネチャーモデルを使用したギタープレイを披露。ブルージーな演奏で観客を魅了した。