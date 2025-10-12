ファッションデザイナーとしても活躍するヴィクトリア・ベッカム(51)は、アイドルグループ「スパイス・ガールズ」時代の話をすると込み上げるものがあったという。ネットフリックスの新ドキュメンタリーシリーズ「ヴィクトリア・ベッカム」での同グループに関するインタビューは「セラピーのようだった」と明かしたヴィクトリアは、当時の芸能活動が自身のファッションデザイナーとしてのキャリアに影を落としているように感じていたそうだ。



【写真】トラウマ？スパイスガールズ時代のヴィクトリア・ベッカム

サンデー・タイムズ・スタイル誌にヴィクトリアはこう語る。「私の人生は４年間で定義づけられた。それがスパイス・ガールズ」「そのイメージと戦うのにほとんど20年間かかった。今ようやく語れるようになったと感じている。正直言うとスパイス・ガールズ時代について質問されるのはかなりきつかった。その瞬間は最も辛かったし、ほとんどセラピーを受けているかのようだった」



しかし同グループでの活動全てを「本当に誇りに思っている」としたヴィクトリア、今もメンバー全員と連絡を取り合っているという。「スパイス・ガールズが大好き。心からそう思う。あの時代を振り返るのは素晴らしい経験だった。つい先日もエマ（バントン）とジェリ（ハリウェル）とディナーを共にしたし、週末にはメル・Ｂからメッセージが届いた。今でも全員と連絡を取り合っている。私たちが成し遂げた全てを誇りに思うわ。スパイス・ガールズがなければ今の私はいない、100％そう言える」



夫でサッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカム氏との間に４人の子供を持つヴィクトリア、同ドキュメンタリーで率直に語ることに喜びを感じつつも、込み上げてくる体験でもあったようだ。



何かを話すのを拒否したかと同誌に聞かれ、ヴィクトリアはこう答えている。「ノー。家族のことにも触れたし、スパイス・ガールズのことにも触れた。ビジネス上の問題や失ったお金のこと。引き金となる要素はたくさんあった」「泣いたわ。文字通りね。最終編集版は見ていないけど、確かに泣いた。私を泣かせるにはかなりのことが必要だけど、自分は泣いた。パリでショーを開く資格も、尊敬も勝ち取っているのにね」



そんなヴィクトリアは夫デビッドの密着ドキュメンタリー番組「ベッカム」への出演が予想外に好評だったことをきっかけに、自身のドキュメンタリーシリーズ制作に同意したという。



