６日、観光客でにぎわう平遥古城。（太原＝新華社記者／王学濤）

【新華社太原10月12日】中国の国慶節・中秋節連休（1〜8日）中、山西省は多くの地域で雨が降り続いたが、主要な景勝地が観光客でにぎわい、熱気にあふれた。

2万8千棟余りの古建築がある同省は、愛好家にとって天国のような場所となっている。唐代から清代にかけての各種建築は中国建築史における唯一無二の体系を形成し、中でも元代以前の木造建築は全国の8割以上が集まっている。

６日、日昇昌旧跡を見学するため列を作る観光客。（太原＝新華社記者／王学濤）

太原市の晋祠（しんし）では、伝統文化に強い関心があるという40代の崔敏（さい・びん）さんが宋代に建てられた聖母殿前を散策していた。崔さんは古建築の雰囲気が大好きで、足を踏み入れると気持ちが落ち着くと語った。

６日、平遥古城で伝統的な手作り月餅を作る職人。（太原＝新華社記者／王学濤）

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録されている平遥古城（晋中市）では、観光客が古建築の間を行き交い、香ばしくいった小麦粉にナッツや香辛料を加えて熱湯を注いだ「油茶」やオーツ麦を使った蒸し麺料理、光沢が美しい「推光漆器」、手作り月餅などの地元文化に親しんでいた。

公式データによると、国慶節連休中に主な古建築風景区はほぼ満員状態となった。1〜7日に臨汾（りんふん）市隰（しつ）県の小西天風景区には延べ9万3千人以上、世界で最も高い木塔「応県木塔（仏宮寺釈迦塔）」のある朔州市応県の木塔風景区には約21万人、晋祠風景区には23万人余りが訪れた。（記者/王学濤）

６日、平遥古城で伝統的な手作り月餅を買い求める観光客。（太原＝新華社記者／王学濤）

６日、平遥古城で蒸し麺料理を作るスタッフ。（太原＝新華社記者／王学濤）

６日、平遥古城でトルコアイスを買い求める観光客。（太原＝新華社記者／王学濤）

６日、平遥古城で推光漆器を鑑賞する観光客。（太原＝新華社記者／王学濤）

６日、平遥古城の南大街を散策する観光客。（太原＝新華社記者／王学濤）