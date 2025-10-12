女性ロックバンド「SHOW―YA」の寺田恵子（62）が11日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。意外なデビュー曲を明かし、共演者を驚かせた。

メジャーデビューから4年後、1989年、「限界LOVERS」が昭和シェル石油のCMソングに起用され、ブレークしたSHOW―YA。下積み時代について話をする中、博多大吉が「CM決まった時って…」と振ると、寺田は「でもね、違うんだよ。みんなが知ってるCMって、シェルのCMだけど、SHOW―YAのデビューってコーラのCMだったんだよ」と告白した。

大吉は「え？そうでしたっけ？僕、全然知らなかった」と驚き。松岡昌宏も「コーラのCMにお出になった人ってたくさんいますよね？」と応じた。

寺田は「結構みんな知ってるじゃん。うち売れなかった。ちょっと、どうする？って」と大笑い。「デビューが20（歳）とか21（歳）なんだけど、24（歳）までは物凄くどんどん自分の世界で入ってちょっと落ち込んでいくっていう。やっぱりテレビとかってボーカルが一番映るじゃん。そうすると、自分がいけないから売れないんだと思って。で、髪形もいっぱい変えたし、結局ダメでどうしようと思って、それで、下着に鋲（びょう）打って。で、昭和シェル石油のCMが決まって、そしたらそこで売れたから、“あ、これでいいんだ”と思って。“裸でいいんだ”と思って」と苦笑した。

SHOW―YAは1982年、ヤマハ主催「YAMAHA Light Music Contest」でレディース部門で最優秀グランプリに獲得。1985年に「素敵にダンシング（Coke Is It）」でメジャーデビュー。1989年、「限界LOVERS」でブレークした。