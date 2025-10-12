ヒロ寺平 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　関西のFMラジオのレジェンドDJ“ヒロT”ことヒロ寺平（73）が、13日に

【写真】きさくなレジェンド… ヒロT、おしゃれな全身ショット＆ラジオブースに座る姿

NHK-FM特番『ヒロTのポストカードミュージック』（前7：20〜11：50　※全国生放送）にあわせ、異例のライブビューイングを実施する。

　ヒロTは、FM802やFM COCOLOなどで活躍後、2019年に引退。その後、悠々自適に過ごしていたが、昨年9月にNHK冠番組『ヒロTのポストカードミュージック』立ち上げとともに、カムバックを果たした。

　同番組のキーワードは“ポストカード”。リスナーが珠玉の1曲と、その曲にまつわる思い出を“手書き”で寄せ、ラジオ愛あふれる内容が好評。あす13日は、第5弾で「スポーツの日」の生放送となる。

　さらに、番組初のライブビューイングが実現。NHK大阪放送局のラジオスタジオで放送している様子を、同局1階アトリウムの280インチ大画面で上映する。イベント実施時間は、アトリウム開場後の午前8時〜午後0時半。観覧は、入場自由。

■ヒロ寺平　コメント
Rare Experience !!!
ラジオの現場はどうなっているの？
興味ありませんか？有りますよねえ？
じゃ、それを見てもらおう！となりました。
と言ってもスタジオははっきり言って「狭い」。
ところがNHK大阪1階のアトリウムは「広い」。
やたら「広い」上に、巨大モニターまで設置されてます。
それを使って「生放送」をライブビューイングします。
予約不要で、千客万来のカムカムエブリバディ！！
万博最終日の午前中、通りすがりでも良し、腰を据えてでも良し。
見に来てください！
現場参加でのみ楽しめるちょっとした「サプライズ」も企画中！
生放送終了後はボクもアトリウムに降ります！
そしてQ&A等しながらしばらく一緒に楽しみましょう！！
「聴くだけラジオ」から「見えるラジオ」へ！！
10月13日スポーツの日、何だかとっても楽しくなりそうです！
ヒロ寺平