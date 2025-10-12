関西ラジオDJのレジェンド…73歳の“ヒロT”ことヒロ寺平、万博閉幕日に異例の生放送「見に来てください！」
関西のFMラジオのレジェンドDJ“ヒロT”ことヒロ寺平（73）が、13日に
【写真】きさくなレジェンド… ヒロT、おしゃれな全身ショット＆ラジオブースに座る姿
NHK-FM特番『ヒロTのポストカードミュージック』（前7：20〜11：50 ※全国生放送）にあわせ、異例のライブビューイングを実施する。
ヒロTは、FM802やFM COCOLOなどで活躍後、2019年に引退。その後、悠々自適に過ごしていたが、昨年9月にNHK冠番組『ヒロTのポストカードミュージック』立ち上げとともに、カムバックを果たした。
同番組のキーワードは“ポストカード”。リスナーが珠玉の1曲と、その曲にまつわる思い出を“手書き”で寄せ、ラジオ愛あふれる内容が好評。あす13日は、第5弾で「スポーツの日」の生放送となる。
さらに、番組初のライブビューイングが実現。NHK大阪放送局のラジオスタジオで放送している様子を、同局1階アトリウムの280インチ大画面で上映する。イベント実施時間は、アトリウム開場後の午前8時〜午後0時半。観覧は、入場自由。
■ヒロ寺平 コメント
Rare Experience !!!
ラジオの現場はどうなっているの？
興味ありませんか？有りますよねえ？
じゃ、それを見てもらおう！となりました。
と言ってもスタジオははっきり言って「狭い」。
ところがNHK大阪1階のアトリウムは「広い」。
やたら「広い」上に、巨大モニターまで設置されてます。
それを使って「生放送」をライブビューイングします。
予約不要で、千客万来のカムカムエブリバディ！！
万博最終日の午前中、通りすがりでも良し、腰を据えてでも良し。
見に来てください！
現場参加でのみ楽しめるちょっとした「サプライズ」も企画中！
生放送終了後はボクもアトリウムに降ります！
そしてQ&A等しながらしばらく一緒に楽しみましょう！！
「聴くだけラジオ」から「見えるラジオ」へ！！
10月13日スポーツの日、何だかとっても楽しくなりそうです！
ヒロ寺平
