【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）が、ドジャース（西地区１位）とブルワーズ（中１位）の顔合わせに決まった。

ドジャースの大谷翔平はフィリーズとの地区シリーズでは打率０割５分６厘の不振で、巻き返しが期待されている。

大谷は地区シリーズ４試合で１８打数１安打１打点、２四球、９三振。レギュラーシーズンでナ・リーグ２位の５５本を放った本塁打は０本で、両リーグトップの１４６だった得点も０だった。

大谷は９日（日本時間１０日）の試合後、フィリーズに左の好投手が多かったことを念頭に、「左バッターにとってはなかなか、フレディー（フリーマン）もそうだけど、思い通りにいかない打席というか、本当にポストシーズンらしい素晴らしいピッチング（をされた）」と語っていた。

ロバーツ監督は１１日、相手がブルワーズに決まる前にオンラインで取材に応じた。不振の大谷について、「ストライクゾーンの外の球を振りにいっていた。打撃の質を高める必要がある」と指摘。「（大谷が）このままの調子では、ワールドシリーズには勝てない」とも語った。同日の大リーグ専門局ＭＬＢネットワークの番組では、大谷の不振についての解説が放送されるなど、大谷がリーグ優勝決定シリーズで復調するかどうか、注目を集めている。