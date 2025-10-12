¤Þ¤µ¤«¤ÎŽ¢¼«¸øÏ¢Î©Êø²õŽ£¤ò¾·¤¤¤¿"¿¿ÈÈ¿Í"¤ÏÃ¯¤«
¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡£¤³¤Î¸å¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ë¹ð¤²¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢Á´°÷¡ÈÈÈ¿Í¡É¡©¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤Î¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«
¡Öº£Æü¤Ï¸á¸å7»þ¤«¤éÁ´¹ñ¸©ÂåÉ½²ñµÄ¡¢¸á¸å9»þ¤«¤éÃæ±û´´»ö²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£1Æü¤Ë2ÅÙ¤â´´»ö²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×
¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄ°÷Èë½ñ¤Ï10·î9Æü¸á¸å¡¢µÄ°÷²ñ´Û¤Ç¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Ï³¤é¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸áÁ°¤ËÃæ±û´´»ö²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤¡¢¡ØÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÁ°¤ËÃÏÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍâ10Æü¸á¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿2ÅÙÌÜ¤Î¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢1999Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤Î¡È½ªßá¡É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¡ÖÇëÀ¸ÅÄ»á¤À¤±¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¡Ù¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
1»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Î¡Ë¿äÁ¦¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡Ë¿äÁ¦¤òµá¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ÀÆÆ£»á¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤ËÌá¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¼«¸ø´Ø·¸¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤ÈÉü³è¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¤Ê¤¼º£¡¢26Ç¯´Ö¤Î¼«¸ø´Ø·¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤¿¤Ê¼¹¹ÔÉô¤Î¿Í»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿7Æü¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¡¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¡¢¢Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤ò´Þ¤àÎò»ËÇ§¼±¡¢£²áÅÙ¤Ê³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤È¤¤¤¦3ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÀÆÆ£»á¤Ï¢¤È£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ§¼±¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢´°Á´¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Þ¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤Ï´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âÀè¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÃÏÊý»ÙÉô¤Î³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤·¤ÆµñÈÝ¡£10Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬¡ÖÅÞ¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤ÏÂÐÎ©¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¡ÖÅÞ¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢Áªµó¤Çã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É¤ÎÅÐÍÑ¤òÍÆÇ§¡£ÅÞ¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢2728Ëü±ß¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÅÞ¤«¤é½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¸øÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ËÈ´Å§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥È¿¤Î¡È¥È¥ê¥¬¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ë¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬ÀÚË¾¤·¤¿½°±¡Åìµþ28¶è¤ò¤á¤°¤ë³Î¼¹¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÇëÀ¸ÅÄ»á¤À¤±¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¼«¸ø´Ø·¸¤ÏÇëÀ¸ÅÄ»á1¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç·èÎö¤¹¤ë¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
26Ç¯´Ö¤Î¼«¸øÏ¢Î©¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿äþÍ¾¶ÊÀÞ
¡Ö26Ç¯´Ö¤Î¼«¸øÏ¢Î©¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÐÊý¤Ï¤Ä¤Í¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£09Ç¯8·î¤«¤é12Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢»þ¤Î¼«¸ø´Ø·¸¤Ï¡¢Âç¤·¤Æ¶ÛÌ©¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´ü´Ö¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÅÞÂç²ñ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ«³ÀÄ÷°ìÁíºÛ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¾·ÂÔ¤»¤º¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÏ¢Î©Í¿ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÏ¢Î©ÌîÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸øÌÀÅÞÂ¦¤Î¸À¤¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¼«¸ø´Ø·¸¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥¯¡¼¥ë¡É¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤À¡£ËãÀ¸»á¤ÏÊ¡ÅÄ¹¯É×¸µ¼óÁê¤ÎÆÍÁ³¤Î¼Ç¤¤ò¼õ¤±¡¢08Ç¯9·î¤Ë¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¡£Åö½é¤ÏÍâ·î¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¡¹¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ÖËãÀ¸¹ß¤í¤·¡×¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ëö¤Ë²ò»¶¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¡¢¼«¸ø¤Ï²¼Ìî¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë¸øÌÀÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¤Î¶ì¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÈÀïÈÈ¡É¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËãÀ¸¸µ¼óÁê¤À¡×¤È¶ì¡¹¤·¤²¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¡£
ËãÀ¸»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é¡ÈºÇ¤â±ó¤¤Â¸ºß¡É¤È¤¤¤¨¤ë¡£¼«¿È¤¬Áªµó¤Ë¶¯¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÈ¿¥É¼¤ò»ý¤Ä¸øÌÀÅÞ¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
23Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹Ö±é¤ÇËãÀ¸»á¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î°ÂÊÝ´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î³ÕµÄ·èÄê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»³¸ýÆáÄÅÃËÂåÉ½¤äËÌÂ¦°ìÍºÉûÂåÉ½¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¤é¸øÌÀÅÞ´´Éô¤ò¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤¬¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËãÀ¸¸µ¼óÁê¡Êº¸¡Ë¤äÌÐÌÚ¸µ´´»öÄ¹¡Ê±¦¡Ë¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Èµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬½ÅÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¹â»ÔÆâ³Õ¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï³°Áê¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿½°±¡Åìµþ28¶è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸øÌÀÅÞ¤È±Ô¤¯ÂÐÎ©¤·¡¢ÀÐ°æ·¼°ì´´»öÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¤·¤Æ¡Ö¼«¸ø´Ø·¸¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¡È¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÈÏÃ¤»¤ë¿Í¡É¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¹â»Ô»á¤ÎÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¸øÌÀÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¸ø¤¬Ï¢·È¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤ÎÁêÀ¤¬·è¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÆó³¬½ÓÇî´´»öÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â¼¿¸¶ÎÉÉ×¸µ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¡ÈÁë¸ý¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤Ë¤Ï¡¢¡È¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÈÏÃ¤»¤ë¿Í¡É¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
Ì±¼çÅÞ¤«¤éÀ¯¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼«¸ø¤Ï¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÈÀ¯ºö¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â½°»²Î¾±¡¤Ç¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÃÏ°Ì¤ÏÈ×ÀÐ¡£¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤Ê¤ÉÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ¯ºö¶¨Äê¤Ï½°»²Î¾±¡¤Ç¼«¸ø¤Ï²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÃÏ°Ì¤¹¤é´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¤¤¿¤¤¸øÌÀÅÞ¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤«¤é¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤Î°µÎÏ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â°ÊÁ°¤«¤éÆ±ÅÞÆâÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½°±¡¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¸õÊäÍÊÎ©¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¡È¸«ÊÖ¤ê¡É¤¬Í¿ÅÞ¤ÎÃÏ°Ì¤È¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Î¥Ý¥¹¥È¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ë¿Ô¤¯¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡½¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¾¯¤Ê¤¤Êó½·¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÅÞÀª¤ÏÇ¯¡¹¿ê¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£24Ç¯¤Î½°±¡ÁªÈæÎã¶è¤Ç¤ÎÆÀÉ¼¤Ï596Ëü4415É¼¤Ç¡¢¤È¤¦¤È¤¦600ËüÉ¼¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤ò°ì¸þ¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÀèºÙ¤ë¤À¤±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹â»Ô¡¦¶ÌÌÚ²ñÃÌ¤ÎÀè¹Ô¤Ç¤â¿´¾Ú¤¬°²½
¸øÌÀÅÞ¤È¤Î²ñÃÌ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¿´¾Ú¤ò°¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¼«¸ø¤ÇÀ¯ºö¶¨Äê¤ò·ë¤ÖÁ°¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ËÌÌ²ñ¡£¹â»Ô»á¤Ï¼«¸øÏ¢Î©¤ò¡Ö1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÏ¢Î©¤Î³ÈÂç¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«¼«¸øÏ¢Î©¤«¤é00Ç¯¤Ë¼«Í³ÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿Îã¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢3ÅÞÏ¢Î©¤È¤Ê¤ì¤Ð¸å¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿À¯ÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ë¡£
¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÎ¥Ã¦¤òÀë¸À¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤¹¤ßÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¿¾®Áªµó¶è¤Î°ìÉô¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¤¬Î©¤ÄÁªµó¶è¤Ë¡È»ÉµÒ¡É¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥È¿¤Ë¤è¤ê´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¿¸øÌÀÉ¼¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¡Ö°ì¶¯Â¿¼å¡×»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢·²Íº³äµò»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë